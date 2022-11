Affaire Pogba: la mère de Paul Pogba sort du silence

Dans un extrait de sa biographie, la mère de Paul Pogba évoque l’affaire qui secoue sa famille depuis plusieurs mois.

Paul Pogba a été victime d’une tentative d’extorsion de la part de quatre individus armés et cagoulés, et dans laquelle est impliqué son frère Mathias. Dans le cadre de l’enquête, ce dernier, ainsi que trois autres personnes, ont d’ailleurs été arrêtés et mis en examen. Une affaire qui secoue depuis plusieurs mois la famille du milieu de terrain français, forfait pour la Coupe du monde 2022 à cause d’une blessure.

Silencieuse jusqu’à présent, la mère du champion du monde 2018, Yeo Moriba, a évoqué cette affaire dans un extrait de sa biographie « Et à la fin, on gagne », relayé par RMC Sport. « On m’a dit de la rajouter, au début je ne voulais pas, c’était difficile, et puis le livre était déjà fait. Mais cet épisode est arrivé… C’est très difficile d’en parler », a-t-elle d’abord expliqué. Selon elle, Mathias est tombé dans «un piège, il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s’est sentis trahis. (…) Ce sont de gros, gros requins.»

Cette affaire est toujours devant la justice, et les personnes incriminées, dont Mathias Pogba, sont toujours emprisonnées. De toute évidence, les troubles au sein de la famille Pogba ne sont pas prêts de prendre fin. Dans tout ça, Paul Pogba qui traîne une blessure depuis son arrivée à la Juventus, cet été, espère retrouver les pelouses bientôt.