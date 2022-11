Affaire Pogba: la mère de la fratrie, Yeo Moriba, défend Mathias Pogba

Dans un entretien accordé au Parisien, Yeo Moriba, la mère de Paul Et Mathias Pogba, a de nouveau évoqué l’affaire qui fragilise sa famille depuis des mois. Elle défend son fils Mathias.

Paul Pogba a été victime d’une tentative d’extorsion de la part de quatre individus armés et cagoulés, et dans laquelle est impliqué son frère Mathias. Dans le cadre de l’enquête, ce dernier, ainsi que trois autres personnes, ont d’ailleurs été arrêtés et mis en examen. Une affaire qui secoue depuis plusieurs mois la famille du milieu de terrain français, forfait pour la Coupe du monde 2022 à cause d’une blessure.

Qatar 2022 Fifa Coupe du Monde Senegal 0 2 Pays-Bas Fifa Coupe du Monde Angleterre 6 2 Iran Fifa Coupe du Monde Qatar 0 2 Equateur Fifa Coupe du Monde Argentine 1 2 Arabie Saoudite Fifa Coupe du Monde Danemark 0 0 Tunisie Fifa Coupe du Monde Mexique 0 0 Pologne Fifa Coupe du Monde Maroc 0 0 Croatie Fifa Coupe du Monde Allemagne - - Japon Fifa Coupe du Monde Belgique - - Canada Fifa Coupe du Monde Suisse - - Cameroun Fifa Coupe du Monde Uruguay - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Portugal - - Ghana Fifa Coupe du Monde Brésil - - Serbie Fifa Coupe du Monde USA 1 1 Pays de Galles Fifa Coupe du Monde France 4 1 Australie Fifa Coupe du Monde Espagne - - Costa Rica

Après avoir brièvement évoqué cette affaire dans sa biographie, la mère des frères Pogba, Yeo Moriba, s’est de nouveau exprimée sur le sujet pour Le Parisien. Et elle est une nouvelle fois allée à l’encontre des accusations de rackets proférées contre Mathias. « Mathias demandait peut-être de l’argent à Paul de temps en temps, mais seulement pour dépanner. Ce n’était pas du racket. (…) Mathias n’est pas un bandit, il n’a jamais eu de problèmes avec la justice avant cette affaire », explique-t-elle.

Pour rappel, dans un extrait de sa biographie, Yeo Moriba avait déjà déclaré que Mathias Pogba est tombé dans «un piège, il a été manipulé, braqué par des personnes qui étaient proches de nous. On s’est sentis trahis. (…) Ce sont de gros, gros requins.» Cette affaire est toujours devant la justice, et les personnes incriminées, dont Mathias, sont toujours emprisonnées.