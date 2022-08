Affaire « Papa Caviar vigile en France » : Magnific, l’humoriste ivoirien, s’en mêle

Il y a quelques jours, l’affaire « Papa Caviar serait un vigile en France » prenait corps, à la faveur de l’émission « Allô Caviar », animée par Coach Hamond Chic et diffusée sur Life Tv. Alors que la polémique continue d’enfler sur les réseaux sociaux, Magnific, l’humoriste ivoirien, s’en est mêlé, apportant une touche de dérision à l’affaire.

Quoi que l’on puisse dire, l’émission « Allô Caviar », animée par Coach Hamond Chic et diffusée sur Life Tv, depuis la Côte d’Ivoire, aura été l’un des plus populaires télé-crochets, pour avoir battu des recors d’audience. Pour preuve, « Allô Caviar » est au centre des débats, notamment, sur les réseaux sociaux, depuis que l’affaire « Papa Caviar serait un vigile en France » a vu le jour.

Dès lors, la polémique, comme on pouvait s’y attendre, ne cesse d’être amplifiée par les commentaires à tout-va. D’un côté, il y a les internautes, qui ont trouvé, à travers cette affaire, du grain à moudre. Ces derniers profitent de l’occasion, pour tirer dans les pattes de la conseillère matrimoniale ; de l’autre, à l’inverse, dame Caviar a trouvé du réconfort. Dans cette catégorie, les utilisateurs des réseaux sociaux font bloc autour de la chroniqueuse.

« Nous les vigiles, notre soleil allait briller un jour »

Comme sorti de nulle part, alors que l’affaire continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive, Magnific, le comédien ivoirien, a réussi à apporter sa touche personnelle à cette polémique, qui a fait monter la température, du côté de Côte d’Ivoire.

Au détour d’une publication, en effet, Magnific a tourné en dérision cette affaire, qui cristallise l’actualité ivoirienne, depuis un moment. « Je vous avais dit que nous les vigiles, notre soleil allait briller un jour dans pays-là ; vous doutâtes. Actuellement, on est caviar, seulement, hein, regardez comment ça tremble, et quand on sera saumon, alors… Je t’aime mon Bébé Hamond Chic Caviar… Dors tranquille, ton amour est sécurisé… Je veille sur ton cœur… Je suis vigilant. », a-t-il écrit, avec un brin d’humour, puisque Magnific n’est ni un vigile, ni mari de Coach Hamond.