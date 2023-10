Affaire menace de mort: le rappeur Booba mis en examen pour « harcèlement »

- Publicité-

Le rappeur Booba a été mis en examen pour « harcèlement » ce lundi 2 octobre 2023. Il lui est interdit d’entrer en contact avec la plaignante, la papesse des influenceurs Magali Berdah.

Ce lundi matin, Booba expliquait avoir été interrogé par un juge d’instruction parisien pour une affaire de cyberharcèlement qui remonte à 2022. « Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien… Comme vous le voyez, je suis en liberté, tout va bien. La piraterie n’est jamais finie. », a confié le rappeur Booba, 46 ans, de son vrai nom Élie Yaffa.

Mais selon Le Parisien, « c’est pourtant lesté d’une mise en examen infamante que le Duc de Boulogne est sorti de cet interrogatoire ». Le média informe que le rappeur a été placé sous le statut de témoin assisté des faits de menaces de mort et de recel et est placé sous contrôle judiciaire. Mieux, il lui est notamment interdit d’entrer en contact avec Magali Berdah, par quelque moyen que ce soit et même par des publications sur les réseaux sociaux.

- Publicité-

La traque contre les « influenceurs »

Pour rappel, il y a un an, alors que le scandale Dubaï Porta Potty faisait grand bruit, le rappeur Booba a lancé une traque contre ceux qu’il a baptisés les « influvoleurs », les accusant de multiples arnaques visant des internautes. Parmi sa cible, se trouve en point d’empire Magali Berdah, gérante de l’agence Shauna Events, chargée de gérer des partenariats – parfois jugés douteux – entre des marques et des influenceurs issus de la télé-réalité.

À l’époque, visée par des tweets virulents, Magali Berdah avait déposé une dizaine de plaintes. Le Pôle national de lutte contre la haine en ligne (PNLH) du parquet de Paris mène depuis juin 2022 des investigations.

Par la suite, l’affaire a été confiée à un juge d’instruction à l’été 2023, qui a convoqué le rappeur. Dans cette affaire de cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime à l’encontre de Magali Berdah, 28 personnes seront jugées devant le tribunal correctionnel de Paris en novembre.

- Publicité-

Il est à noter que Booba avait aussi déposé plainte contre X pour dénoncer des pratiques commerciales trompeuses de Shauna Events. Une enquête préliminaire avait été ouverte en septembre 2022 à Grasse (Alpes-Maritimes).