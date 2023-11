Affaire Lady Ponce-Fally Ipupa : le roi de la rumba Koffi Olomidé s’invite dans la danse

- Publicité-

Après la réponse de Fally Ipupa à la chanteuse camerounaise Lady Ponce, le roi de la rumba, Koffi Olomidé fait son entrée. Il tacle sèchement la chanteuse camerounaise.

Depuis quelques jours, l’affaire Fally Ipupa en tête d’affiche pour un concert organisé par la société d’Etat camerounaise, Cameroon Telecommunications (Camtel) et qui se tiendra le 30 décembre 2023 au stade de la Réunification Bepanda à Douala fait couler d’encre et de salive sur la toile. En effet, la polémique est partie du ras-le-bol de la diva camerounaise Lady Ponce, contre la société, mais aussi indirectement visant Fally Ipupa.

Après les réactions de Petit Pays, Mani Bella, Eric Benjamin Lamère (Directeur de Communication à Camtel), mais aussi de Dicap La Merveil, c’est le tour de la célébrité et roi de la Rumba congolaise, Koffi Olomidé. « La revendication en question de Lady ponce n’est pas mal mais, ce n’était pas le moment. Il y a une frustration en elle qui impacte aussi la présence des artistes étrangers au Cameroun. Ma chérie commence à comprendre que tout africain est chez lui pour que notre continent évolue. Un blanc ne poserait jamais cette question à un italien qui s’en va jouer en France », déclare-t-il.

Pour conclure, le Patron du Quartier Latin a titillé un peu la chanteuse camerounaise. « Ce qui a semblé me toucher c’est ta question posée à Camtel : Dans quel pays un étranger est tête d’affiche dans un autre ? C’est directement, ignorer la culture camerounaise et congolaise. Je te rappelle que le Congo RDC a toujours contribué à l’amélioration des sons Camerounais. Nouvelle génération du regretté Kotto Bass. Le père Manu (NDLR : feu Manu Dibango) a passé la moitié de sa vie dans des groupes de musique à Kinshasa. Il a été chef d’orchestre n’en parlons plus de tête d’affiche. Il a failli être nommé ministre de la culture chez nous par Mobutu. Le Vieux Eboa Lottin a été un monument chez nous, personne ne les avait jamais appelés étrangers. Ta sortie à deux volées qui nous ont parlé mais, nous te pardonnons, tu n’as pas eu de conseillers. Je salue Papa Zoé et Petit Pays! Bonne journée à tous les Camerounais », conclut-il.