Affaire faux diplômes délivrés aux étudiants nigérians : le Bénin réagit

Le Directeur général de l’enseignement supérieur (DGES), Karim Issiaka Youssao, a tenu une conférence de presse le 5 janvier 2024 à Cotonou pour clarifier la controverse entourant la suspension de la reconnaissance des diplômes universitaires du Bénin et du Togo attribués aux étudiants nigérians.

Il a affirmé que le Bénin n’émettait pas de faux diplômes. Selon lui, la plupart des diplômes incriminés sont délivrés par des Établissements Privés d’Enseignement Supérieur (EPES) et concernent la section anglophone, non autorisée en République du Bénin. Ces établissements sont soit installés anarchiquement sans autorisation, soit autorisés pour des formations en français, mais dispensent illégalement des formations en anglais.

Karim Issiaka Youssao a souligné que les diplômes de Licence, Master et Doctorat des Universités privées du Bénin sont reconnus nationalement et internationalement. Aussi, les diplômes des EPES sont délivrés suite aux examens nationaux de Licence et de Master et sont cosignés par les autorités compétentes, une mesure mise en place depuis 2017 par le gouvernement du président Patrice Talon.

Par ailleurs, il a salué la décision du gouvernement fédéral du Nigeria de suspendre la reconnaissance des diplômes universitaires, car cela s’aligne sur les efforts du Bénin pour combattre les faux diplômes.

Pour renforcer cette lutte, le DGES a invité une délégation du Ministère de l’Éducation du Nigeria, via le Ministère des Affaires Étrangères, pour discuter des critères de validité des diplômes du Bénin. De plus, il a recommandé à tous les ressortissants nigérians d’authentifier leurs diplômes auprès de l’ambassade du Nigeria via la DGES.

En collaboration avec l’ambassade du Nigeria au Bénin, une session de sensibilisation des étudiants nigérians est prévue afin de les protéger des pratiques malveillantes des EPES et des intermédiaires nigérians.