Affaire faux diplômes : après le Togo et le Bénin, 03 autres pays dans le viseur du Nigéria

Après le Togo et le Bénin, trois autres pays africains sont dans le viseur du Nigéria. Les diplômes provenant de ces pays seront aussi bientôt suspendus.

Depuis quelques jours, l’affaire de suspension des diplômes obtenus au Bénin et au Togo, par le Nigéria fait jaser la toile. En effet, cette suspension fait suite à une enquête menée par un journaliste nigérian infiltré.

Mais à en croire les rapports du média KOACI, Mamman Tahir, le Ministre de l’Education, au cours de son passage sur le plateau de Channels Television le mercredi 03 janvier 2024, a indiqué que cette sanction sera étendue vers trois autres pays de l’Afrique à savoir : l’Ouganda, le Kenya et le Niger. « Nous n’allons pas nous arrêter au Bénin et au Togo… Nous allons étendre le filet à des pays comme l’Ouganda, le Kenya et même le Niger, où de telles institutions ont été mises en place », a déclaré le ministre Mamman.

Pour rappel, le journaliste nigérian ayant effectué l’enquête avait déclaré avoir obtenu un diplôme en journalisme dans une université béninoise en moins de deux mois, sans se déplacer de son pays. Il a poursuivi en ajoutant que le certificat lui a été livré comme une pizza après le paiement. «Ce certificat vous sera délivré tout comme vous avez commandé une pizza ou quelque chose du genre et vous leur donnez votre emplacement et il vous sera livré. C’est ce qui m’a motivé à mener cette enquête”, a-t-il déclaré sur les chaînes de télévision.