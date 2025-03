Affaire « Expert Immo Consulting »: appel à inscription des victimes par la CSAF

- Publicité-

Le parquet spécial de la Cour spéciale des affaires foncières (CSAF) du Bénin invite toutes les personnes ayant effectué des transactions immobilières auprès de la société « Expert Immo Consulting » à s’inscrire sur une liste dédiée.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une affaire en cours devant la justice, visant à faire la lumière sur d’éventuels litiges fonciers.

Les présumés acquéreurs de parcelles auprès de cette entreprise sont appelés à fournir les informations suivantes: Nom et prénoms, Contact téléphonique et adresse e-mail, détails de la transaction immobilière effectuée, copies des documents justificatifs (titres fonciers, reçus de paiement, levés topographiques, etc.).

Une liste d’inscription est ouverte au Parquet spécial de la CSAF jusqu’au vendredi 28 mars 2025. Une fois cette étape clôturée, la date d’audience sera communiquée ultérieurement.

Un appel à la coopération des victimes

Le parquet spécial insiste sur l’importance pour toutes les personnes concernées de se manifester rapidement afin de garantir justice et transparence dans cette affaire. Pour toute information complémentaire, les victimes peuvent contacter la CSAF à l’adresse suivante : [email protected].