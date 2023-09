Affaire dopage: nouveau coup dur pour Paul Pogba

En attente de la contre-expertise sur son contrôle positif à la testostérone, une substance dopante, Paul Pogba va devoir patienter jusqu’en octobre prochain, alors que le milieu de la Juventus est suspendu par son club en raison de cette affaire.

Paul Pogba se trouve actuellement en proie à une série de problèmes. Après une saison tumultueuse marquée par des blessures récurrentes et une affaire d’extorsion de fonds dont il a été victime, le joueur français espérait entamer une nouvelle phase de sa carrière pour la relancer. Cependant, le milieu de terrain tricolore est retombé dans ses travers après avoir été contrôlé positif à la testostérone à l’issue de la première journée de la Serie A, le 20 août dernier.

Suspendu à titre provisoire par son club de la Juventus en attendant le résultat de la contre-expertise, l’ancien joueur de Manchester United ne sera pas fixé avant la fin du mois. En effet, comme l’informe ce vendredi le journaliste Gianluca Di Marzio sur son compte X (ex-Twitter), le résultat de l’examen prévu au 20 septembre prochain, est reporté à deux semaines plus tard. En cause, l’indisponibilité de l’expert ce jour-là. Le verdict ne sera donc pas connu avant le 5 octobre 2023. De quoi compliquer d’avantage la tâche au clan Pogba qui dit «attendre les résultats de la contre-analyse» de l’échantillon prélevé lors de son contrôle antidopage, dans le but de préparer au mieux sa défense.

Cependant, si la positivité est confirmée, l’enquête suivra son cours normal, et Paul Pogba devra alors convaincre le Tribunal antidopage qu’il a consommé cette substance de manière involontaire. Dans le cas contraire, il pourrait encourir une suspension allant jusqu’à quatre ans, conformément au code mondial antidopage. Affaire à suivre….

