Affaire Dj congélateur: Très touché, Kerozen donne enfin son avis, « C’est un enfant… »

Les réactions continuent d’affluer à propos de la crise qui secoue actuellement Dj congélateur et son manager. Après avoir accepté la demande de feat de Manadja Confirmé, Kerozen a décidé de revenir sur le cas de l’artiste désormais entre les mains de Tiesco le Sultan et sa bande.

Choqué par les nombreuses révélations faites récemment par son artiste tant aimé Dj congélateur, Manadja confirmé a pris la difficile décision de rompre définitivement sa collaboration avec l’auteur du titre « Y a cailloux dans mes zoreilles ». Le jeune acteur du showbiz a annoncé la nouvelle lors de son passage sur le plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 le 31 janvier dernier.

« Je mets fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé, avant d’ajouter qu’il compte désormais lancer sa propre carrière.

Pour donc se faire un nom dans le showbiz, Manadja qui reçoit actuellement le soutien de tout le monde a ouvertement lancé une demande de featuring à l’artiste Kerozen. Réagissant à cette demande, Kerozen à travers un post sur sa page Facebook a donné une réponse positive au jeune homme, de quoi booster sa carrière. « Dîtes à Confirmé Manadja que c’est validé », a-t-il indiqué.

Alors que les deux s’activent déjà pour la sortie imminente de ce featuring, Kerozen est revenu sur la brouille entre Manadja Confirmé et Dj congélateur. Dans un post sur sa page Facebook ce vendredi, l’auteur du titre « Allez dire » a montré sa compassion envers le jeune artiste Dj congélateur. « A vrai dire on doit voir le cas de congélateur, je ne suis pas sûr qu’il sache ce qu’il fait. C’est un enfant« , a écrit le protégé de Emma Dobre Prod.

Faut-il le rappeler, la mère de Dj congélateur lors de son passage ce jeudi sur le plateau de l’émission Peol’Emik de la 3, la mère du jeune artiste a demandé pardon à Manadja Confirmé pour cet acte d’ingratitude posé par son fils. « Je demande pardon à Manaja Confirmé. Je ne connais pas Tiesco-le-Sultan ni Lolo beauté. Je suis à genoux je demande à Manaja de récupérer mon fils« , a-t-elle lâché.