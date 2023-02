Affaire Dj congélateur: Tiesco le Sultan répond à ses détracteurs, « Je ne baisserai jamais les bras »

Laminé sur la toile depuis le début de l’affaire qui oppose Dj congélateur à son ex manager Manadja confirmé, Tiesco le Sultan est enfin sorti de son silence. Le chéri de Lolo Beauté a envoyé une cinglante réplique à ses détracteurs.

Le célèbre artiste Dj congélateur et son manager Manadja confirmé traverse depuis quelques jours une grosse crise. Tout est parti d’une vidéo dans laquelle l’on y voit l’auteur du titre « Y’a cailloux dans mes zoreilles », en train d’accuser son manager de maltraitance et de violence alors qu’il était aux côtés de l’artiste Tiesco le Sultan.

« C’est moi DJ Congélateur le collègue de Yorobo. Je me sépare de mon manager, Manadja Confirmé parce que je n’apprécie pas ce qu’il fait. Ça fait deux ans que je travaille, que je chante et je ne perçois même pas 5 FCFA pour manger. Lors de mes prestations, je gagne beaucoup d’argent, mais il ne me donne pas. J’ai un téléphone sans puce depuis deux ans. Quand je lui dis que j’ai faim, il fait d’abord ce qu’il veut faire avant de m’acheter de l’attiéké sans poisson », a-t-il affirmé à propos du bâtisseur de sa carrière.

Très vite, Manadja confirmé a réagi face à ces nombreuses révélations de son artiste, accusant Tiesco le Sultan et sa bande d’un coup monté afin de lui voler son artiste qui se trouve actuellement à la porte du succès. Alors qu’il avait refusé d’accepter cette rupture de collaboration dont parle son artiste dans la vidéo, Manadja s’est finalement ravisé lors de son passage sur la plateau de l’émission Peopl’Emik de la 3 du 31 janvier dernier.

« Je mets fin à ma collaboration avec DJ congélateur. Congélateur et moi, c’est terminé, je poursuivrai moi-même ma carrière. Merci à tous et à toutes pour vos différents messages, appel et SMS de soutien à mon égard. Je changerai le nom de la page Facebook et tous autres réseaux sociaux qui portent le nom de DJ congélateur en mon nom, car c’est moi qui ai créé » , a-t-il annoncé.

Tiesco le Sultan, principal artisan du divorce entre Dj congélateur et Manadja Confirmé ?

Depuis l’officialisation de cette rupture, Tiesco le Sultan que Manadja accuse d’avoir kidnappé son artiste Congélateur est devenu la risée des Ivoiriens. Taxé comme le principal acteur de ce divorce entre deux anciens amis qui ont marché surement vers le sommet, Tiesco ne cesse de se faire tirer dessus sur la toile. Fatigué des nombreuses attaques, le chéri de Lolo Beauté a finalement réagi dans un post sur sa page Facebook ce jeudi 2 février 2023.

« Même si toute l’Afrique est contre moi je ne baisserai jamais les bras dans ce combat face à la maltraitance, l’injustice et l’esclavage moderne, je suis plus qu’un artiste, je suis un leader. Un vrai artiste sera toujours incompris par les hommes mais béni par Dieu« , a-t-il écrit. Une déclaration qui va sans doute attiser la colère de ses détracteurs.