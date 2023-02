Affaire DJ Congélateur embrasse une fillette à Life Radio: la HACA rompt le silence

Les excuses publiques de Life Radio à propos du scandaleux incident qui s’est produits dans ses locaux n’a pas empêché l’autorité de régulation des médias ivoiriens de réagir. Dans un communiqué rendu public, La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle s’est prononcée sur le sujet.

Actuellement sous les feux des projecteurs depuis le début de sa crise avec son ex manager Manadja confirmé, Dj congélateur ne cesse d’enchainer les buzz. Invité récemment dans les locaux de Life Radio notamment dans l’émission « Willy à la descente », l’auteur du titre « il y a cailloux dans mes zoreilles », s’est permis d’embrasser une fillette alors que cette dernière cherchait simplement à prendre une photo avec lui.

Filmée et postée sur la toile, la scène a suscité des vagues d’indignations sur au point de faire sortir l’artiste concerné pour des excuses publiques. Très indignée, la direction de Life Radio s’est également prononcée à propos de cette attitude du chanteur vis-à-vis de la petite fille. Et c’est maintenant au tour de la HACA de se rompre le silence.

Dans un communiqué rendu public, l’autorité de régulation a informé que les responsables de la Radio ont été auditionnés suite à l’incident qui s’est produit récemment dans leurs locaux. Au terme de cette audition, les responsables de la radio ont exprimé leurs sincères regrets pour la publication malencontreuse de la vidéo filmée pendant la pause publicitaire de l’émission. Cependant cela n’a pas empêché la HAAC de faire quelques recommandations.

« Que Life Radio prenne les dispositions techniques nécessaires afin d’éviter que se reproduisent la diffusion et la publication d’images susceptibles de heurter la sensibilité du public. Que la présence des enfants à l’antenne soit strictement encadrée, conformément aux dispositions de la décision n°2014-001/HACA du 10 avril 2014 relative à la protection des enfants et des adolescents dans les médias audiovisuels. De façon générale, la HACA invite les éditeurs de programmes à faire preuve de discernement et de responsabilité dans le choix des personnes intervenant à l’antenne« , peut-on lire dans le communiqué signé par Me René BOURGOIN.