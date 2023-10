Affaire dette de 19 millions de FCFA: le producteur John Jay recadre Jonathan Morrison

- Publicité-

Jonathan Morrison, un jeune entrepreneur ivoirien, se retrouve confronté à une dette de 19 millions de FCFA. Cependant, de manière catégorique, il affirme qu’il ne paiera pas un seul franc. Cette réaction a été critiquée par John Jay, qui a rapidement remis Jonathan Morrison à sa place.

Jonathan Morrison est sous le feu des critiques suite à une polémique autour de son tournoi de football. Alors que la deuxième édition de son tournoi de football, baptisée »1XBET CAM Tchin-TchinN », était sur le point de commencer, plusieurs présidents de clubs ont fait du bruit et envahi les locaux de la structure TREIZE, exigeant le remboursement intégral de leur caution pour participer à l’événement.

Jonathan Morrison ne démord pas

L’incident a pris une tournure un peu plus grave lorsque l’un des dirigeants de club s’est attaqué verbalement à Jonathan Morrison lors d’une rencontre amicale entre la Côte d’Ivoire et le Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny. Une vidéo de cette altercation a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, attisant davantage les flammes de la colère.

Dans cette vidéo, le promoteur de »1XBET CAM Tchin-TchinN » a exprimé sa frustration et refuse de rembourser les présidents de clubs qui l’ont manqué de respect. Il ira même jusqu’à annoncer que l’affaire sera portée devant les juridictions compétentes du pays si nécessaire.

« Je ne rembourserai pas les 19 millions. Lorsque j’ai retiré les présidents des clubs de mon tournoi, je leur ai dit de venir chercher leur argent, mais ils ont refusé. Ils voulaient obligatoirement participer au tournoi. Plus tard, je leur ai demandé de passer au bureau pour retirer leur argent, mais ils ont préféré me diffamer sur les réseaux sociaux. Les cautions qu’ils ont payées ont été utilisées pour la confection de leurs maillots, les visuels, etc. Il n’y a aucun contrat qui stipule que je leur dois quelque chose.

En plus, ils sont partis faire des conférences de presse pour me dénigrer. Ils voulaient salir mon image. Ils n’auront rien. S’ils veulent, ils peuvent me convoquer à la justice. Moi-même, je les attends là-bas. J’ai contacté mes avocats pour qu’une plainte soit déposée pour diffamation. Ils disent que j’ai des relations, alors que c’est faux. S’ils ne veulent pas aller à la justice, on peut régler ça aussi entre hommes. On organise une rencontre et on règle ça en 5 minutes. Je répète, ils n’auront rien. Le jour où je serai content, moi-même je vais les appeler ».

John Jay recadre Jonathan Morrison

Cette sortie controversée de Jonathan Morrison a attiré l’attention du célèbre producteur et animateur télé, John Jay. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, il exprime son mécontentement envers Jonathan Morrison et lui conseille de se concentrer sur ses projets, notamment la communication numérique de la FIF.

»Mon fils, ce que tu as accompli est tellement gigantesque que tu ne t’appartiens plus. Et quand tu ne t’appartiens plus, tu ne dois plus te laisser entraîner dans ces petites querelles qui, en réalité, sont faites pour te pousser à faire ce genre de vidéos… Ces jeux ne sont plus de ton rang. Laisse-les de côté, c’est ce qui crée tout ce bruit. Concentre-toi sur tes projets, dont la communication digitale de la FIF.

Éloigne-toi de ces petites disputes, mon fils. La Côte d’Ivoire ne veut plus te voir impliqué dans ces querelles de bas étage, elle attend beaucoup de toi parce que tu as fait tes preuves. Désolé de te parler ainsi en public, mais je veux que nous mettions fin à cette parenthèse qui dure depuis trop longtemps… Que Dieu nous donne la sagesse d’éviter les conflits inutiles. »

Reste à savoir si Jonathan Morrison saura prendre en considération les conseils de John Jay et trouver un terrain d’entente avec les présidents de clubs pour mettre fin à cette controverse qui fait grand bruit dans le monde du football.