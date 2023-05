Affaire des écoutes: Nicolas Sarkozy condamné en appel à 03 ans de prison, dont un an ferme

- Publicité-

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à une peine de trois ans de prison, dont un an ferme, dans l’affaire des écoutes. Il s’agit d’une sanction sans précédent pour un ancien chef de l’État. Son avocat a annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

Dans une décision historique, la cour d’appel de Paris a rendu son verdict dans l’affaire des écoutes, condamnant Nicolas Sarkozy à trois ans de prison, dont un an ferme. L’ex-président de la République française était accusé de corruption et de trafic d’influence. La cour a également reconnu coupables son avocat historique Thierry Herzog et l’ancien haut magistrat Gilbert Azibert, qui ont été condamnés à la même peine pour avoir participé à un « pacte de corruption » avec Nicolas Sarkozy en 2014.

La décision de la cour d’appel marque un tournant majeur dans l’histoire judiciaire française, car aucun ancien président n’avait jamais été condamné à une peine de prison ferme auparavant. Jacques Chirac, le mentor de Nicolas Sarkozy, avait été condamné en 2011 à deux ans de prison avec sursis dans une affaire d’emplois fictifs, mais il avait évité la prison ferme. Cette condamnation souligne l’importance de l’indépendance de la justice et l’égalité devant la loi, même pour les personnalités politiques de haut rang.

- Publicité-

En plus de la peine de prison, la cour d’appel a également prononcé une interdiction des droits civiques d’une durée de trois ans à l’encontre de Nicolas Sarkozy, le rendant ainsi inéligible. Son avocat Thierry Herzog a également écopé d’une interdiction d’exercer de trois ans. Ces mesures soulignent les conséquences graves de ces actes de corruption et de trafic d’influence sur le fonctionnement démocratique de la société.

Sarkozy réaffirme son innocence

Nicolas Sarkozy a toujours nié les accusations portées contre lui et a réaffirmé son innocence lors du procès en appel. Cependant, la cour d’appel a confirmé sa culpabilité et a rendu son verdict en tenant compte des preuves présentées par l’accusation. Cette condamnation intervient alors que l’ancien président sera rejugé en appel à l’automne dans l’affaire « Bygmalion » et qu’il est sous la menace d’un troisième procès retentissant concernant les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.