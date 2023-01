Affaire Dani Alves: le brésilien accablé par un tatouage

Selon des sources judiciaires, contactées par le média espagnol El Mundo, la jeune femme qui accuse Dani Alves de viol a décrit l’un des tatouages que le footballeur a sur son abdomen. Ce qui accable davantage l’ancien défenseur du FC Barcelone déjà dans la mouise.

De nouvelles révélations viennent de tomber dans l’affaire d’agression sexuelle pour laquelle Dani Alves a été incarcéré depuis jeudi dernier à Barcelone. Dans des propos recueillis par La Vanguardia et relayés par Sport hier lundi, lors de son audition, la victime présumée a décrit comment elle a été attirée par Alves qui l’aurait ensuite violée dans les toilettes de la boîte de nuit où les faits se seraient déroulés. Et ce mardi, El Mundo révèle une autre partie du témoignage de la victime présumée, qui accable un peu plus l’ancien défenseur de la Juventus.

En effet, selon des sources judiciaires contactées par le média espagnol, la victime a reconnu l’un des tatouages du brésilien sur son abdomen. Elle a décrit le tatouage en forme de croissant qu’elle n’aurait donc pu voir qu’au moment de l’agression. Interrogé à ce sujet, Dani Alves s’est une nouvelle fois embrouillé, avant de livrer deux versions différentes qui se contredisent. Avec cette nouvelle révélation, le doute sur l’innocence du défenseur latéral commence à sérieusement s’installer.

Pour rappel, le 30 décembre dernier, une jeune femme a accusé Dani Alves d’agression sexuelle. Selon le récit de cette dernière, elle a été entraînée un peu sans s’en rendre compte dans les toilettes de la boîte de nuit en question. C’est là qu’Alves l’aurait agressé, lui assénant des coups après qu’elle a refusé de se soumettre à ses demandes avant de la violer ensuite. Elle ajoute d’ailleurs: «Je ne savais pas ce qu’il y avait derrière cette porte, je pensais qu’il y aurait un autre espace VIP. J’ai résisté mais il était beaucoup plus fort que moi».