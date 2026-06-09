Affaire conclue : Caroline Margeridon fait une lourde chute et se blesse au visage

Caroline Margeridon, figure emblématique de l’émission d’enchères à succès Affaire conclue sur France 2, a récemment partagé sur Instagram une mésaventure qui a marqué ses abonnés. Reconnue pour son franc-parler et son énergie contagieuse, l’antiquaire, présente dans le programme depuis 2018, a surpris sa communauté en dévoilant une blessure visible sur son front. Cette balafre a été le résultat d’une chute spectaculaire dans son escalier, survenue deux jours avant un tournage important lié à l’émission.

Cette information, relayée sur les réseaux sociaux le lundi 8 juin 2026, a montré un autre visage de Caroline Margeridon. Dans une vidéo prise dans la salle de bain de sa maison, où une statue de Betty Boop, un souvenir lié à son temps sur le plateau, trône en arrière-plan, elle s’est exprimée avec humour et autodérision. L’antiquaire a expliqué avoir raté la première marche de son escalier, entraînant une chute brutale contre les marches supérieures. Malgré la blessure sérieuse, elle s’est dite sereine face à sa prochaine apparition à l’écran, prévue le jour suivant. Elle prévoit de s’appuyer sur l’équipe d’HMC – coiffure, maquillage et coiffage – pour camoufler la blessure, envisageant même une frange pour dissimuler la balafre.

Une chute brutale, une balafre et beaucoup d’humour pour Caroline Margeridon

Dans cette vidéo publiée sur Instagram, Caroline Margeridon a pris le temps de rassurer ses fans tout en gardant son esprit pétillant. « Je suis tombée dans mon escalier », déclare-t-elle en désignant la blessure sur son front. Elle confie avoir « loupé la première marche » alors qu’elle montait, ce qui a provoqué une chute contre les marches supérieures, entraînant une entaille importante. Le timing de cet accident demeure délicat, puisque l’animation de l’émission l’attendait le jour même du tournage des nouveaux épisodes d’Affaire conclue.

Malgré la gêne physique occasionnée, Caroline Margeridon refuse de se laisser abattre. Elle annonce que le recours à l’équipe HMC du tournage sera essentiel pour masquer les traces de l’accident. Avec son franc-parler habituel, elle relativise : « Ce sont les aléas de la vie. Ça prouve qu’on est vraiment réels… Enfin surtout moi qui suis un peu débilus », lance-t-elle avec humour. Elle conclut en prenant rendez-vous avec ses abonnés autour de la programmation hebdomadaire des épisodes d’Affaire conclue, diffusés quotidiennement sur France 2 et ponctués par un prime prévu sur France 3 le vendredi.

Une personnalité aux multiples projets, même blessée

Cette chute ne semble en rien ralentir le rythme soutenu de la vie professionnelle de Caroline Margeridon. À 58 ans, cette personnalité télévisuelle dynamique et haute en couleur gère un agenda chargé, cumulant de nombreux projets artistiques et professionnels. Après avoir publié son autobiographie intitulée Libre ! chez Plon, elle a participé à la saison 13 de Danse avec les stars sur TF1. Elle s’est également essayée à la comédie en jouant dans la série policière Capitaine Marleau diffusée sur France 2.

Par ailleurs, elle prépare actuellement ses débuts sur scène dans une pièce de théâtre intitulée Les voisins du dessus, écrite par Laurence Jyl et mise en scène par Olivier Macé. Dans cette comédie, Caroline Margeridon incarne Charlie, un personnage de quinquagénaire aux multiples facettes, dont la présence perturbe le quotidien d’un jeune couple fraîchement installé à Paris. Dans sa publication, elle précise être en pleine phase d’apprentissage de son texte, illustrant ainsi son engagement dans ce nouveau défi artistique.

Il est à noter que cette blessure survient alors que Caroline Margeridon avait déjà été confrontée à des événements marquants. En janvier 2023, elle avait subi une agression dans sa boutique située à Saint-Ouen, épisode qu’elle avait également su gérer publiquement avec simplicité et franchise. Cette récente chute dans son domicile s’inscrit donc dans une série d’incidents qui jalonnent la vie bien remplie de cette collectionneuse et éclairée passionnée d’antiquités.