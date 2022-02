Affaire « Azzaël »: « Nous condamnons fermement cette dérive sectaire », Martin Assogba

L’ONG ALCRER réagit à l’affrontement survenu entre agents de police et adeptes de la secte « Azzaël » à Monkpa, dans la commune de Savalou. Le Directeur exécutif de l’ONG, Martin Vihoutou Assogba, condamne « fermement cette dérive sectaire » et invite les autorités à faire la lumière sur le dossier.

Il faut situer les responsabilités et sanctionner les auteurs de ce qui s’est passé à Monkpa. C’est l’option défendue par l’ONG ALCRER de Martin Vihoutou Assogba. « Nous demandons aux autorités publiques compétentes de faire toute la lumière sur cette affaire afin que toutes les responsabilités soient situées et que tous les auteurs et co-auteurs répondent effectivement de leurs agissements », a-t-il déclaré.

Nous condamnons fermement cette dérive sectaire qui a occasionné la mort de huit personnes dont deux agents de la police républicaine. Martin Assogba

L’ONG ALCRER lance un appel aux autorités pour une régulation de l’installation et du fonctionnement des groupes religieux. « ALCRER invite les populations à la vigilance et à l’esprit de discernement afin de ne pas compromettre leur liberté religieuse dans des agissements attentatoires à l’ordre public et à la liberté d’autrui. Chacun de nous doit travailler à ce que le Bénin reste une terre de tolérance et de cohabitation pacifique entre les divers cultes », a-t-il conclu.

Des policiers enlevés et tués

Selon les précisions de la police, tout est parti de la plainte d’une femme enceinte, victime de violences de la part des fidèles de « Azzaël ». « Le lundi 24 janvier 2022, une dame enceinte a été curieusement violentée et sérieusement molestée par quinze (15) fidèles de ladite secte pour des motifs fallacieux constitutifs d’infractions à la loi pénale. Convoqués plusieurs fois par la Police, ils ont refusé de répondre auxdites convocations », a déclaré Soumaïla Yaya.

Des policiers se sont déplacés dans les locaux de la secte pour rencontrer les responsables, mais ils ont été confrontés à une violente attaque perpétrée par les adeptes de « pasteur Awouignan ». Deux des leurs ont été enlevés et tués dans la brousse. « Sur ce, ils ont entrepris une battue en vue de retrouver les auteurs de ce crime odieux. C’est alors qu’ils vont essuyer des tirs de personnes en embuscade auxquels ils ont riposté. Cela a entraîné la mort de six (06) personnes », a expliqué le Directeur général de la police républicaine.