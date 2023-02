Affaire abus sexuel sur Dj congélateur: Hayek Hassan prend une grande décision

Muré dans un silence total depuis le début de l’affaire entre Dj congélateur et son ex manager, Hayek Hassan a finalement réagi. Face à la polémique que suscite actuellement les nouvelles révélations du jeune chanteur, le Vagabond de la charité n’a pas pu s’empêcher de s’inviter dans le débat.

Alors que la tension entre Dj congélateur et Manadja confirmé semble s’apaiser ces derniers jours, le collègue de Yorobo a soufflé sur la braise cette semaine. Invité sur le plateau de l’émission Faha Faha diffusée sur la chaîne Ivoire Music TV, Dj Congélateur a accusé son désormais ex-manager, d’avoir abusé sexuellement de lui.

»Il fait ça chaque jour, moi je vois, il fait ça dans la maison où on dormait, je vois, mais je ne parle pas parce que j’ai peur, parce qu’il va me frapper, et mon cul me brûle on dirait ils m’ont purgé. Il m’a fait ça. Manadja aime garçon, il n’aime pas femme. Moi je vois ça il y a longtemps… Donc ce n’est pas avec un manager comme ça je vais rester », a-t-il déclaré à propos de son ex manager.

Très vite, Manadja confirmé est monté au créneau pour exercer son droit de réponse. Le nouveau manager d’Apoucthou a nié toutes les accusations portées contre lui avant d’accuser Tiesco Sultan et sa chérie Lolo Beauté d’être à la base de ce coup monté.

»On monte le petit contre moi. Est-ce que femme est finie ? Je préfère ne pas répondre. Je demande juste à Lolo beauté et son mari Tiesco d’arrêter de mettre des choses de ce genre dans la bouche de DJ Congélateur. Je ne me reconnais pas dedans. Je ne fais pas ça . Ils voulaient DJ Congélateur. Ils l’ont maintenant. Alors qu’ils laissent ma vie en paix. Papa Mokosso, dis à ta sœur Lolo beauté de me laisser en paix », a-t-il confié à Media Prime.

Alors que l’affaire prend désormais une tournure inquiétante, Hayek Hassan qui avait refusé de se prononcer sur ce sujet qui défraie le chronique s’est finalement invité dans le débat. L’homme au grand cœur a indiqué que les dispositions sont en train d’être prises afin que la vérité soit révélée d’ici quelques jours. « Tout ce que je vais dire est simple ! Dans 3 jours on saura la vraie vérité ! », a martelé l’homme d’affaires prospère, qui s’illustre depuis une dizaine d’années par son dynamisme et son implication dans le social et l’humanitaire en Côte d’Ivoire.