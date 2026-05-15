Aestura, Dr Altea, Tatcha : 7 soins K-Beauty à découvrir

La K‑Beauty et la J‑Beauty continuent d’imposer leur influence dans les routines de soin en privilégiant des formules axées sur l’hydratation, la réparation de la barrière cutanée et la protection solaire. En France, plusieurs marques coréennes et japonaises renforcent leur présence en points de vente grand public et en parfumerie, proposant des textures sensorielles et des ingrédients ciblés pour les peaux sensibles ou stressées.

Ce dossier présente une sélection de soins récents et plébiscités pour leurs effets ciblés : lotions réparatrices, masques décongestionnants, sérums apaisants, crèmes solaires légères et masques anti‑âge. Les descriptions ci‑dessous reprennent les spécificités techniques et les usages recommandés selon les formulations mises en avant par les marques.

Parmi les références mentionnées, certaines sont déjà disponibles en boutique spécialisée : Aestura chez Sephora et Arocell aux Galeries Lafayette. Les produits ciblent des besoins variés — hydratation durable, renforcement de la barrière cutanée, décongestion et protection UV — et conviennent à des peaux sèches, sensibles ou marquées par la fatigue.

Soins repérés : formules et usages

Aestura met en avant une approche scientifique dédiée à la reconstruction de la barrière cutanée. Sa lotion Atobarrier 365, conçue pour les peaux sèches et sujettes à l’eczéma, est présentée comme un soin réparateur qui pénètre rapidement sans effet collant. Elle vise à prévenir la perte d’hydratation, apaiser la sensibilité et laisser la peau douce et lisse, utilisable seule ou en superposition dans une routine hydratante.

Dr Jart+ propose un masque « givré » inspiré des rituels décongestionnants coréens. Sa texture se transforme en une consistance sorbet ultra‑rafraîchissante en environ dix minutes, offrant une sensation de froid tonifiant destinée à réveiller les traits, réduire l’apparence des poches et lisser les signes de fatigue. La marque indique une compatibilité avec les peaux sensibles et recommande ce type de soin pour un usage matinal afin de préparer la peau au maquillage.

Dr. Althea développe des soins axés sur la cohérence d’une routine à long terme avec des ingrédients d’origine naturelle. Le 345 Relief Serum, déclinaison du succès de la 345 Relief Cream, hydrate et apaise en renforçant la barrière cutanée. Sa formule combine acide hyaluronique et céramide NP pour une hydratation durable et une restauration lipidique, tandis que l’eau de feuilles de Melaleuca Alternifolia (tea tree) sert à calmer les irritations et réduire l’inflammation.

Tatcha, inspirée des rituels japonais, présente le Milky Sunscreen SPF 50, une protection solaire au fini lacté et léger. Enrichie en ectoïne et vitamine E encapsulée dans des lipides proches de ceux de la peau, ainsi qu’en extrait d’aloe vera d’Okinawa, la formule vise à corriger visuellement certains dommages liés aux UV (taches, rougeurs, ridules) tout en apportant une hydratation apaisante et une texture compatible avec les peaux sensibles.

Laneige propose la Water Bank UV Barrier SPF 50, une crème solaire décrite comme ultra‑légère offrant une protection contre les UVA et UVB tout en hydratant intensément. Le soin est présenté comme adapté à un usage quotidien pour maintenir la souplesse de la peau et renforcer sa barrière face aux agressions extérieures.

Arocell, disponible aux Galeries Lafayette, se positionne sur le segment haut de gamme anti‑âge. Le Super Power Mask est décrit comme un masque revitalisant destiné à combler ridules et rides superficielles, restaurer l’hydratation des peaux desséchées et améliorer élasticité, fermeté et éclat.