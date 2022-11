Aéroport de Cotonou: un contrat de la mise aux normes de la sécurité signé ce lundi

La gestion de la sécurité de la plateforme aéroportuaire de Cotonou a eu un tournant décisif ce lundi 7 Novembre 2022 avec la signature de deux contrats entre la Société des Aéroports du Bénin (SAB) et la Société Amarante International représentée par son Président-Directeur Général, Alexandre HOLLANDER.

La signature de ce contrat pour la mise aux normes de la sécurité a été présidée par le Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé HEHOMEY conformément à la dynamique de modernisation et de mise aux normes de l’aéroport international de Cotonou.

Le premier contrat porte sur une prestation de services de sûreté à l’Aéroport de Cotonou, alors que le second est relatif à une prestation de services de maintenance des équipements de sûreté. Le Bénin s’offre ainsi les services d’un prestataire de renommée internationale, pour garantir aux usagers de l’Aéroport international de Cotonou, des conditions de voyage des plus sécurisées au départ et à l’arrivée.

Grâce à ce contrat, des équipements modernes seront bientôt déployés et permettront des fouilles de précision et de détection de tout ce qui peut porter atteinte à la sécurité des aéronefs et des voyageurs. De quoi rassurer davantage les compagnies à desservir la « Destination Cotonou ».