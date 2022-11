AELP LINK: une plateforme interconnectant les bourses africaines lancée

L’Association des Bourses Africaines (ASEA) a lancé ce vendredi 18 novembre l’interconnexion des Bourses africaines (African Exchanges Linkage Project, AELP en anglais).

La plateforme AELP Link a été lancée vendredi 18 novembre 2018. Il s’agit d’une plateforme qui donne la possibilité de transactions transfrontalières d’une bourse africaine à une autre. Les Bourses membres du projet AELP sont celles de Casablanca, du Caire, de Johannesburg, de Nairobi, de Lagos, de Maurice et la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières basée à Abidjan et commune à huit pays d’Afrique de l’Ouest).

Cette plateforme d’interconnexion permet la négociation de titres cotés en bourse sur les sept (7) places boursières participantes. Elle vise à faciliter les transactions transfrontalières et la libre circulation des capitaux sur le continent africain. La mise en service de la plateforme est officielle depuis ce jour à 00:00 UTC.

AELP Link a été conçu pour s’intégrer aux systèmes de transaction et de courtage des bourses. Il est disponible en anglais, français et arabe. Il regroupe les données de marché en direct des bourses et permet aux courtiers d’accéder aux informations et de voir la profondeur et la liquidité des marchés.

L’Afrique compte actuellement 32 Bourses, avec environ 2 000 sociétés cotées, pour une capitalisation boursière de 1 400 mil­liards de dollars, soit 60 % du PIB du continent. L’interconnexion de ces bourses offrira plus d’options de financement pour les entreprises et plus d’outils pour les investisseurs.