Adrien Rabiot zappe Messi: « le Ballon d’or 2023 se jouera entre Mbappé et Haaland »

Dans une longue interview accordée à RMC Sport, Adrien Rabiot a évoqué le Ballon d’or 2023 dont le lauréat sera connu le 30 octobre prochain. Et le milieu de terrain de la Juventus estime que les favoris pour le sacre sont Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Intérrogé longuement par ‘RMC Sport’ à l’aube d’affronter les Pays-Bas et l’Écosse avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale d’octobre, Rabiot a répondu à plusieurs questions sur l’actualité, dont le Ballon d’Or.

Pour le vice-champion du monde français, Leo Messi ne fait pas partie des favoris : « J’entends beaucoup que c’est Messi qui va l’avoir. Mais au niveau sportif, cela se jouera entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. Dire un deux deux serait compliqué, ça dépend sur quoi on se base. Tout le monde n’est jamais d’accord, mais ce sera entre ces deux-là. J’exclus les autres (rires). »

L’international français a ensuite évoqué l’actualité et la bonne forme des Bleus, toujours invaincus dans ces éliminatoires pour l’Euro : « Jusqu’à présent, c’est un parcours parfait, il y a de la qualité, de la sérénité. À force de jouer, d’enchaîner les matchs, de marquer et de ne pas en encaisser, ça dégage de la confiance à tous les niveaux. Il y a cette liberté de jouer plus tranquillement pour enchaîner sans se prendre la tête. Les joueurs de qualité sont présents. »

« Il y a ce groupe, ce noyau, qui était là à la Coupe du monde et qui a vécu cette aventure incroyable. On s’appuie sur cette qualité, l’insouciance des plus jeunes, l’expérience des plus anciens. Il y a tellement de qualité sur toutes les lignes, on se dit qu’on a l’obligation de bien faire ». a-t-il ajouté.