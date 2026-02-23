Adriana Karembeu raffole des beignets de semoule, pâtisserie star du Ramadan

Ramadan : alors que le mois de jeûne a commencé le 18 février et se poursuivra jusqu’au 20 mars, la mannequin Adriana Karembeu a choisi de célébrer la rupture du jeûne au Maroc, au Palais Ronsard, en partageant sur Instagram les gourmandises qui ornent les tables du soir, et en révélant sa pâtisserie orientale favorite, les beignets de semoule (sfenj).

Le ramadan, mois saint pour les musulmans, impose le jeûne du lever au coucher du soleil : interdiction de manger, de boire et d’avoir des rapports sexuels durant la journée, reprise des repas après le coucher du soleil. Sur les tables de l’iftar, la rupture du jeûne, on retrouve une grande variété de préparations salées et sucrées, des tajines et couscous aux pâtisseries orientales.

Adriana Karembeu, qui partage sa vie avec Marc Lavoine depuis l’année dernière, a récemment fait le choix de rejoindre son ex-mari Aram Ohanian pour le ramadan. Les deux ex-conjoints, apaisés et soucieux du bien-être de leur fille Nina, continuent de gérer ensemble le Palais Ronsard, un hôtel 5 étoiles ouvert en 2019 à Marrakech. Aram Ohanian est resté à Marrakech pour s’occuper de cet établissement ; Adriana a voyagé seule entre la France et le Maroc afin d’être présente pour la période du jeûne.

Au Palais Ronsard, un iftar entre tajines, couscous et pâtisseries

Sur son compte Instagram, Adriana Karembeu a publié une vidéo qui montre l’abondance des tables dressées au Palais Ronsard pour la rupture du jeûne. On y distingue une farandole de pâtisseries, des poissons, des viandes, des tajines colorés et des couscous servis pour l’iftar. En filmant ces mets, elle commente : « Miam-miam … Ça donne envie tout ça… », mettant en avant la diversité et l’appétence des plats présentés.

Parmi les desserts figurent gâteaux à la crème, croissants, fruits, pains au chocolat, gaufres, éclairs au chocolat et des beignets — ces derniers étant particulièrement associés aux tables du ramadan. Adriana Karembeu avoue un faible pour ces beignets de semoule, aussi appelés sfenj algériens, un dessert très consommé lors du ramadan et réputé pour sa simplicité de préparation.

La recette partagée ou décrite pour ces beignets est simple et demande peu d’ingrédients : 250 g de farine, une cuillère à café de levure de boulanger, une cuillère à café de sel, 25 cl d’eau, 25 cl de sirop de sucre de canne et de l’huile pour la friture. La méthode consiste à mélanger la farine et le sel, puis à incorporer la levure préalablement diluée dans de l’eau chaude. On ajoute progressivement de l’eau tout en pétrissant pour obtenir une pâte homogène.

