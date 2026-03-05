Adriana Karembeu : « Je ne me suis jamais trouvée jolie »

Adriana Karembeu a surpris le public en adoptant une coupe radicale lors des Victoires de la Musique le 13 février 2026 : un côté de crâne rasé, de la longueur sur le dessus et une silhouette capillaire résolument moderne. À 54 ans, l’ancienne mannequin voit ce changement comme une affirmation de liberté personnelle et a déclenché de vives réactions dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Adriana Karembeu a surpris le public en adoptant une coupe radicale lors des Victoires de la Musique le 13 février 2026 : un côté de crâne rasé, de la longueur sur le dessus et une silhouette capillaire résolument moderne. À 54 ans, l’ancienne mannequin voit ce changement comme une affirmation de liberté personnelle et a déclenché de vives réactions dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Depuis plusieurs mois, la chevelure longtemps présentée comme sa signature se raccourcit progressivement. Ce virage stylistique marque une rupture nette avec l’image à laquelle le public l’avait associée pendant des décennies, sans pour autant être planifié selon ses déclarations. Son nouveau look, mêlant audace et structure, a été largement commenté après son apparition sur le tapis rouge.

Invitée sur France Inter le 5 mars 2026, Adriana Karembeu a livré les raisons de cette transformation et a revendiqué son droit au choix : « là, j’ai 54 ans et je pense que je mérite cette petite liberté de choisir la coupe qui me plaît », a-t-elle dit, précisant que le changement s’était imposé « sans aucune préméditation » et qu’elle en « kiffe beaucoup ».

Publicité

Une coiffure comme signature et comme libération

La chevelure d’Adriana Karembeu a longtemps été présentée comme un élément central de son identité publique. Elle-même évoque ce rôle commercial en rappelant que, pendant sa carrière de mannequin, sa crinière faisait partie de son potentiel sur le marché : « Les cheveux, ma crinière, ça a longtemps été ma signature », a-t-elle expliqué, ajoutant qu’on lui avait souvent dit que la crinière représentait « à peu près 20% du look total ».

Son parcours personnel, raconté au micro, éclaire ce rapport à l’image et à l’apparence. Découverte dans la rue à l’âge de vingt ans, Adriana Karembeu confie ne s’être « jamais trouvée jolie » avant d’entrer dans le milieu du mannequinat. Les compliments reçus au fil de sa carrière — sur son allure, sa chevelure, sa démarche — ont contribué à renforcer sa confiance.

Elle décrit le mannequinat comme une forme de thérapie : « je me suis redressée et j’ai adoré chaque seconde », dit-elle, reconnaissant que ces encouragements étaient « superficiels » mais qu’ils lui ont « fait du bien ». Ce cheminement personnel explique en partie son envie actuelle d’expérimenter librement avec son image, sans contrainte commerciale ni attente extérieure.

Publicité