Adriana Karembeu, ancienne mannequin et auteure, traverse une période médiatique chargée : en couple avec Marc Lavoine depuis leur officialisation en septembre 2024, elle a récemment suscité l’attention en évoquant publiquement son attachement pour un autre homme, l’animateur et médecin Michel Cymes, lors d’une promotion pour son nouveau livre. Ses déclarations, tenues sur plusieurs plateaux télévisés, ont relancé le débat autour de sa vie sentimentale et de ses liens professionnels de longue date.

La relation entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine a été rendue publique le 18 septembre 2024, au Concerto pour la paix à Paris, où les deux artistes se sont affichés ensemble et se sont embrassés devant les photographes. Cette scène, largement relayée par la presse, a provoqué des réactions contrastées dans les médias, certaines remarques portant sur l’exposition de leur idylle.

Invitée sur France 2 dans l’émission Télématin le 6 mars pour présenter son ouvrage Je t’aime parce que je t’aime et voilà tout, Adriana Karembeu a reçu un message vidéo de Michel Cymes qui a marqué l’émission. Le médecin a salué leur collaboration et leur relation professionnelle de longue date, qualifiant leur parcours commun à la télévision de « dix ans d’amour, d’affection, d’amitié qui nous lient jusqu’à la fin de nos jours ». Face à ces images, la mannequin a exprimé son émotion et a rendu hommage à celui qu’elle considère comme un ami fidèle.

Un lien professionnel transformé en amitié affichée

Adriana Karembeu et Michel Cymes ont animé ensemble l’émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 entre 2012 et 2023. Cette décennie de collaboration télévisuelle, explique le médecin dans son message, a bâti une relation de confiance et d’affection mutuelle. Sur le plateau, Karembeu a souligné l’authenticité de Cymes en affirmant qu’il est « pareil à l’écran qu’à la télé » et a salué son humour et sa disponibilité.

Lors de son intervention, la présentatrice et ancienne top model a raconté des échanges plus personnels avec Michel Cymes, précisant qu’elle n’hésite pas à l’appeler en pleine nuit en cas de souci de santé. Elle a illustré ce lien par une anecdote en riant : « Ça m’arrive de l’appeler dans la nuit en disant : ‘J’ai un bobo là ou là’ ». Puis, reprenant les termes employés à l’antenne, elle a ajouté : « Franchement, il m’aime ! Ce mec, il m’aime… et je l’aime. »

Adriana Karembeu a ensuite précisé le caractère de ces paroles : elles relèvent d’une amitié profonde et non d’un sentiment romantique. Elle a résumé cette relation par une formule qu’elle a elle‑même employée à l’antenne : « L’amitié, c’est un amour qu’on choisit ». Les propos de la présentatrice interviennent alors qu’elle gère simultanément la médiatisation de son couple avec Marc Lavoine et la promotion de son livre.