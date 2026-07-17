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Adjarra: un couple interpellé pour une affaire présumée d’enlèvement de nourrisson

​Une enquête judiciaire a été ouverte à Adjarra, dans le département de l’Ouémé, à la suite de l’interpellation d’un enseignant d’anglais de 43 ans et de sa compagne, une couturière de 37 ans. Le couple est soupçonné d’être impliqué dans une affaire d’enlèvement de nourrisson.

Edouard Djogbénou
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Société
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Adjarra: un couple interpellé pour une affaire présumée d’enlèvement de nourrisson
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​L’affaire a éclaté lorsque la femme s’est présentée au centre de santé d’Adjarra 1 afin de faire vacciner un nouveau-né. Durant la consultation, le personnel médical a rapidement relevé plusieurs incohérences flagrantes. Les agents de santé ont notamment constaté que la trentenaire ne présentait aucun des signes physiques caractéristiques d’un accouchement récent.

​Interrogée sur la provenance de l’enfant, la compagne a affirmé avoir accouché dans une clinique située à Lagos, au Nigeria. Cependant, elle s’est montrée incapable de fournir le moindre dossier médical, acte de naissance ou document administratif pour appuyer ses déclarations.

Devant ces éléments suspects, les responsables du centre médical ont immédiatement alerté la Police républicaine, qui a procédé à l’arrestation des deux conjoints.

​Les investigations policières se poursuivent

​Les suspects sont actuellement interrogés par les forces de l’ordre afin de faire la lumière sur les conditions exactes dans lesquelles ils sont entrés en possession de ce bébé. Les enquêteurs s’activent à vérifier les déclarations du couple et à identifier les véritables parents du nourrisson.

​À ce stade de la procédure, les autorités judiciaires n’ont rendu aucune conclusion officielle, et les deux mis en cause restent présumés innocents en attendant les résultats de l’enquête.

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