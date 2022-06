Adéquation formation-emploi: BENIN WEB TV et PIGIER-BENIN se donnent la main

Ce mercredi 1er juin 2022, BENIN WEB TV et PIGIER-BENIN sont officiellement entrés en partenariat. La signature de la convention de partenariat a été matérialisée au siège de l’établissement privé d’enseignement supérieur au cours d’une cérémonie fort simple.

Atteindre l’adéquation formation-emploi en formant des cadres aptes et rapidement opérationnels sur le marché de l’emploi, c’est le défi que BENIN WEB TV et PIGIER-BENIN comptent relever. Et comme l’union fait la force, les deux entités ont décidé de se serrer les coudes pour réussir leur mission.

Selon les termes de la convention de partenariat, les structures vont sortir toutes deux gagnantes de cette collaboration dont le top vient d’être donné. De façon spécifique, il faut dire que les retombées de ce jumelage sont en faveur des apprenants de PIGIER-BENIN et du personnel de BENIN WEB TV.

Quatre visions principales…

La convention de partenariat entre PIGIER-BENIN et BENIN WEB TV vise à :

• Favoriser la participation des entreprises et de leurs techniciens à l’action éducative de l’Ecole PIGIER-BENIN en associant le système éducatif aux réalités professionnelles ;

• Favoriser l’accès des apprenants aux équipements modernes et aux techniques nouvelles utilisées dans les entreprises ;

• Contribuer à une meilleure connaissance par les apprenants de la vie économique ;

• Donner une impulsion en faveur de l’alternance entre la formation théorique et la formation pratique.

Pourquoi BENIN WEB TV ?

Selon Victor Assogba, Directeur Général Franchisé de PIGIER-BENIN, son école a choisi de collaborer avec BENIN WEB TV au regard des services qu’offre ce média digital. Ces services sont en parfaite harmonie avec des formations dispensées à PIGIER-BENIN. BENIN WEB TV se présente donc comme l’endroit idéal pour assurer l’immersion professionnelle digne du nom aux apprenants de PIGIER-BENIN.

Pour le Directeur Général de BENIN WEB TV, Paul Arnaud Déguénon, ce partenariat est la concrétisation d’une vision commune aux deux entreprises. Il a réaffirmé la disponibilité de BENIN WEB TV a œuvré pour la réussite de la collaboration.