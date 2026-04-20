Ademola Lookman blessé, l’Atlético de Madrid retient son souffle

Touché aux adducteurs lors de la finale de Coupe du Roi, Ademola Lookman passera des examens médicaux, alors que l’Atlético de Madrid s’inquiète à l’approche de sa demi-finale de Ligue des champions face à Arsenal.

Ademola Lookman passera des examens médicaux ce lundi afin d’évaluer la gravité de la blessure contractée lors de la défaite de l’Atlético de Madrid en finale de la Coupe du Roi face à la Real Sociedad. Buteur au cours de la rencontre, l’international nigérian a dû céder sa place à la 62e minute, touché aux adducteurs. Une alerte qui suscite l’inquiétude du côté madrilène, à l’approche d’échéances décisives.

Selon les informations de la presse espagnole, Marcos Llorente et Alexander Sørloth ont également quitté la pelouse diminués, alourdissant encore le bilan physique de cette finale. Le staff des Colchoneros espère néanmoins éviter le pire pour Lookman, élément important du dispositif de Diego Simeone, alors que le club reste engagé en Ligue des champions. Une demi-finale face à Arsenal se profile dans les prochaines semaines. Arrivé cet hiver en provenance de l’Atalanta, l’attaquant de 28 ans s’est rapidement imposé, avec un bilan de sept buts et quatre passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues.