Adeline Blondieau : ce face-à-face qu’elle avait eu avec Amanda Sthers, ex-femme de Patrick Bruel, à propos d’une agression sexuelle

Adeline Blondieau est au cœur de nombreuses discussions ces derniers jours, notamment depuis son témoignage poignant du 17 juin 2026 sur ses deux burn-outs. L’ancienne actrice emblématique de la série Sous le soleil a dévoilé, dans une interview détaillée, que son premier burn-out avait plongé les médecins dans une inquiétude profonde, redoutant qu’elle ne sombre dans un état qualifié de « proche du légume ». Cette crise majeure, qu’elle décrit comme une phase sombre de sa vie, a été un tournant pour elle, menant à une remise en question profonde et à un changement radical de mode de vie, crucial pour son rétablissement.

Par ailleurs, Adeline Blondieau s’est récemment exprimée sur les réseaux sociaux pour afficher son soutien aux victimes de violences sexuelles, rappelant dans un message largement relayé sa solidarité avec Flavie Flament, qui accuse Patrick Bruel de viol lorsqu’elle était adolescente. Cette démarche s’inscrit dans un engagement personnel, car Adeline Blondieau affirme elle-même avoir été victime d’agressions sexuelles. Cette parole courageuse a déjà conduit à une confrontation importante avec Amanda Sthers, ex-épouse de Patrick Bruel, illustrant les tensions autour de ces révélations.

Cette nouvelle prise de parole s’inscrit dans un contexte plus large, où l’actrice continue de défendre la cause des victimes avec assiduité, s’appuyant sur son propre vécu douloureux pour encourager la libération de la parole. Son témoignage contribue ainsi à alimenter un débat social sensible sur la violence sexuelle et l’importance de la reconnaissance des victimes.

Une lettre ouverte et une bataille judiciaire entamées après la publication du livre de Johnny Hallyday

En 2013, la publication de Dans mes yeux, autobiographie de Johnny Hallyday co-écrite avec Amanda Sthers, relance une polémique qui tourmente Adeline Blondieau. Le célèbre chanteur y relate son histoire avec elle, qu’il a épousée à deux reprises dans les années 1990, à travers des passages très virulents. Il y qualifie notamment la comédienne d’« hystérique », de « manipulatrice » ou encore de « serpent », termes qui déclenchent une vive réaction de la part d’Adeline Blondieau.

Profondément blessée par la diffusion de ces propos, elle décide de répondre publiquement par une lettre ouverte destinée à Amanda Sthers, publiée dans la presse et qui suscite une forte attention médiatique. Dans ce courrier, elle dénonce la violence des termes employés et s’inquiète des conséquences de ces accusations sur sa famille, notamment sur ses enfants. Elle reproche à la romancière d’avoir participé à la diffusion d’éléments humiliants qui nuisent à son image et à celle de ses proches.

La comédienne rappelle que cette histoire dépasse un simple différend personnel, insistant sur le fait que ce sont son honneur et celui de sa famille qui sont remis en cause. Elle souligne également qu’elle était adolescente au début de sa relation avec Johnny Hallyday et conteste avec force la description faite d’elle dans le livre.

Adeline Blondieau évoque son adolescence et les enjeux du pouvoir dans sa relation avec Johnny Hallyday

Dans sa lettre, Adeline Blondieau revient en détail sur leurs premiers liens, insistant sur son jeune âge. Elle rappelle qu’elle avait seulement 14 ans lorsqu’ils se sont rapprochés. Ce contexte est essentiel selon elle pour comprendre les dynamiques de leur relation, marquée par une différence d’âge importante et un déséquilibre flagrant du rapport de pouvoir entre une adolescente et une star majeure de la chanson française.

Elle rejette la version portée par Johnny Hallyday comme étant déformée, affirmant avoir toujours vécu cette histoire avec authenticité. La lettre s’adresse aussi bien à Amanda Sthers qu’à la mère de famille, sollicitant sa compréhension quant aux répercussions sur les enfants du couple, confrontés à ces accusations publiques.

Cette prise de parole a ouvert une bataille juridique. En effet, Adeline Blondieau a entrepris de poursuivre Johnny Hallyday et Amanda Sthers pour diffamation. Face à cette offensive, Amanda Sthers a choisi de garder le silence médiatique, précisant lors d’une interview en 2014 qu’elle se considérait comme simple transcriptrice de la parole du chanteur, pointant que le livre restituait avant tout la « vérité » de Johnny Hallyday.

Lors du procès en 2015, l’actrice a ajouté une dimension plus grave à l’affaire en accusant publiquement Johnny Hallyday de l’avoir violée pendant son adolescence. Ces accusations, formelles et lourdes de conséquences, ont été catégoriquement infirmées par le chanteur. Le tribunal correctionnel de Paris a finalement rejeté la demande d’Adeline Blondieau, jugeant que les propos du livre ne constituaient pas juridiquement une diffamation en raison de leur caractère flou et imprécis.

Malgré ce revers judiciaire, Adeline Blondieau continue de s’exprimer sur la nécessité de briser le silence des victimes de violences sexuelles, un combat qu’elle associe régulièrement à son propre parcours ainsi qu’aux témoignages de personnalités comme Flavie Flament.