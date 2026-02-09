Adeline Blondieau a dit adieu à sa maison rose en Camargue

9 février 2026 : Adeline Blondieau fête ses 55 ans en annonçant avoir quitté sa célèbre « maison rose », un lieu qu’elle présente comme central dans sa vie familiale et affective. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’ancienne vedette de la série Sous le soleil a partagé, avec émotion, le départ de cette demeure aujourd’hui vidée, quelques mois après un mariage célébré en toute discrétion en Camargue.

9 février 2026 : Adeline Blondieau fête ses 55 ans en annonçant avoir quitté sa célèbre « maison rose », un lieu qu’elle présente comme central dans sa vie familiale et affective. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’ancienne vedette de la série Sous le soleil a partagé, avec émotion, le départ de cette demeure aujourd’hui vidée, quelques mois après un mariage célébré en toute discrétion en Camargue.

Filmée dans des pièces désormais vides, l’actrice a expliqué à ses abonnés que ce déménagement marque « une page qui se tourne ». Elle mettait ainsi des mots sur un attachement ancien à la bâtisse, qu’elle décrit comme un « lieu de mémoire » et un espace de reconstruction pour elle et sa famille.

Adeline Blondieau rappelle notamment que c’est dans cette maison qu’elle a élevé ses deux enfants, Aïtor et Wilona, et qu’elle y a traversé des périodes de doutes et de blessures à l’abri des projecteurs. Dans la légende accompagnant la vidéo, elle écrit : « Ma maison, j’avais avec elle une relation fusionnelle », avant d’ajouter que la demeure peut désormais accueillir une autre famille.

Une maison comme témoin d’une vie

La maison rose, reconnaissable à sa façade, est décrite par Blondieau comme un foyer ayant « veillé » sur elle et les siens. Dès la première visite, le coup de foudre serait intervenu : la protection offerte par les branches d’un grand cèdre du jardin a notamment contribué à sceller son attachement. Chaque pièce, selon l’actrice, conserve des traces de la vie familiale et des étapes personnelles qu’elle a traversées.

Dans son message, Blondieau refuse cependant de réduire ce départ à une simple tristesse. Elle évoque la transmission de la maison à une nouvelle famille et insiste sur la continuité : « Cette maison rose a veillé sur nous et nous sur elle. Nos chemins se séparent depuis quelque temps. Aujourd’hui, c’est un adieu. Merci », écrit-elle, soulignant la solennité de l’instant tout en acceptant le changement.

Ce mouvement coïncide avec une période de renouveau personnel pour l’actrice. À la fin août dernier, elle a épousé son compagnon lors d’une cérémonie intime en Camargue, en présence d’une soixantaine d’invités, dont des amies de longue date telles que Tonya Kinzinger et Bénédicte Delmas. Fidèle à sa discrétion, elle n’a pas révélé l’identité de son époux.

La décision de quitter la maison rose s’inscrit donc, selon les éléments communiqués par l’intéressée, dans une logique de transition : passer d’une vie centrée sur l’éducation de ses enfants à un nouveau chapitre axé sur sa vie de couple. À la faveur de cet anniversaire, l’actrice évoque également son passé médiatique, rappelant son histoire affective et professionnelle, notamment sa relation passée avec Johnny Hallyday et le temps passé dans la villa Lorada à Ramatuelle.