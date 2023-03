Achraf Hakimi visé par une enquête pour viol: le PSG prend position

Selon la presse française, le PSG a tenu plusieurs réunions avec les conseillés d’Achraf Hakimi, accusé de viol par une jeune femme de 24 ans. Et le club parisien a pris position dans cette sale affaire.

Lundi 27 février dernier, une information fracassante relayée par Le Parisien a ébranlé l’opinion publique, révélant qu’Achraf Hakimi, était visée par une enquête pour viol. Cette information a immédiatement été relayée par l’ensemble des médias et suscite un vif émoi sur la toile.

Selon le quotidien français, une jeune femme se serait présentée au commissariat pour déclarer avoir été victime d’une agression sexuelle perpétrée par le joueur du PSG. Bien qu’elle ait refusé de déposer plainte, le parquet s’est saisi de l’affaire.

Le PSG soutien Achraf Hakimi

Dans son édition du mercredi 1er mars, Le Parisien rapporte la réaction du club du Paris Saint-Germain, auquel appartient le Lion de l’Atlas. Face à cette affaire, le club s’est d’abord montré stupéfait lorsque l’information a été rendue publique, lundi soir aux alentours de 19 heures. L’annonce de l’ouverture d’une enquête judiciaire impliquant un joueur de la renommée d’Achraf Hakimi, titulaire au sein de l’équipe parisienne, ami proche de Kylian Mbappé et demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, ne pouvait laisser indifférent, explique d’abord le journal.

«Passé la surprise et le choc, le PSG s’est alors mis en ordre de marche pour récolter divers éléments sur le sujet et prendre contact avec l’entourage de l’international marocain. Tout au long de la journée de mardi, les réunions se sont succédé entre le PSG et des conseillers d’Achraf Hakimi pour évoquer l’affaire. Au cours des dernières heures, le service juridique du club, les avocats ont étudié le dossier et planché dessus afin d’accompagner le joueur», ajouté le média francilien dans ses colonnes.

Dans une déclaration au Parisien, un membre du PSG affirme que «le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors».

Touché aux ischio-jambiers lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, perdu face au Bayern Munich (0-1) le 14 février, Achraf Hakimi est attendu à l’entraînement ce mercredi midi.