Accusé d’agression sexuelle, Dani Alves sort du silence

Lors de l’émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3 ce jeudi, Dani Alves a contesté l’accusation pour agression sexuelle dont il est l’objet de la part d’une jeune femme.

Le 30 décembre dernier, une jeune femme a accusé Dani Alves d’agression sexuelle. Selon le récit de cette dernière, l’ancien joueur du FC Barcelone et de la Juventus aurait mis sa main dans ses sous-vêtements, alors qu’ils étaient tous les deux à l’intérieur de la boîte de nuit Sutton à Barcelone. Des accusations immédiatement démenties par l’entourage du joueur, qui a affirmé que le footballeur n’a passé qu’un « court moment » dans la boite et que « rien ne s’est passé ».

Discret depuis le début de cette affaire, Dani Alves est sorti du silence lors de l’émission Y ahora Sonsoles sur la chaîne espagnole Antena 3 ce jeudi. Et sans surprise, l’international Brésilien a contesté les faits. « Je voudrais tout nier« , a réagi Dani Alves avant de poursuivre: « Oui, j’étais dans cet endroit, avec d’autres personnes, en train de profiter. Et ceux qui me connaissent savent que j’adore danser. Je dansais et m’amusais sans envahir l’espace des autres. Je ne sais pas qui est cette dame. Non, je n’ai pas fait ce qu’elle a dit.«

Le joueur Auriverde regrette également cette affaire et l’incidence que cela a sur sa famille et ses proches. « Cela fait mal, surtout pour les miens. Ils savent qui je suis« , a lancé l’actuel défenseur des Pumas UNAM au Mexique. Pour rappel, la compagne de Dani Alves a désactivé son compte Instagram après que cette histoire ait éclaté.

Arrivée sur place après le signalement de la victime, la police catalane a ouvert une enquête. La jeune femme a également subi un examen médical dans un hôpital à Barcelone et des agents avaient pris sa déposition. Toutefois, celle qui porte ces accusations contre Dani Alves n’a pas encore porté plainte.