Accusations de viol: Donald Trump encore de retour au tribunal

Un procès au civil pour diffamation contre Donald Trump s’ouvre mardi à New York, une ex-journaliste américaine, E. Jean Carroll, l’accusant de l’avoir violée dans les années 1990.

Rêvant d’un retour à la présidence, quatre ans après son départ en eau de boudin, le milliardaire accumule les affaires judiciaires. Après l’inculpation pénale historique début avril pour 34 fraudes comptables et fiscales, il est cette fois poursuivi pour viol.

Mais le procès qui s’ouvre ce mardi à New York représente un cas juridique délicat. L’ancienne journaliste américaine, E. Jean Carroll, accuse l’ex-chef d’État de l’avoir violée dans une cabine d’essayage d’un grand magasin new-yorkais en 1995 ou 1996. Elle a choisi, en novembre 2019, une procédure au civil pour diffamation, déposant plainte après que le républicain a qualifié, en juin de la même année, de « mensonge complet » ces allégations. À l’époque, le dirigeant a répondu que la victime présumée n’était « pas son genre de femme ». En parallèle, E. Jean Carroll n’a pas pu déposer plainte pour viol, les faits visés présumés étant prescrits.

Une procédure rendue possible par une nouvelle loi

Seulement, une nouvelle loi – l' »Adult Survivors Act » – est entrée en vigueur dans l’État de New York le 24 novembre 2022. Elle permet, pendant un an, aux victimes d’agressions sexuelles de relancer leur action en justice au civil. Dans la foulée, l’ancienne journaliste a donc déposé, en novembre dernier, une nouvelle plainte au civil à New York pour « diffamation » mais aussi « voie de fait » et « agression » et réclamé un procès pour des dommages et intérêts. Ses avocats accusent Donald Trump de « l’avoir tripotée, pelotée et violée ».

Les audiences, qui devaient initialement s’ouvrir le 10 avril dernier, pourraient durer une à deux semaines. Elles vont débuter, en l’absence quasi certaine du dirigeant de 76 ans, devant le tribunal civil fédéral de Manhattan. Une fois le jury sélectionné, il devra déterminer le montant des réparations à éventuellement allouer à l’ex-chroniqueuse du magazine Elle, aujourd’hui âgée de 79 ans.

Les deux protagonistes ont produit, en octobre dernier, leurs dépositions sous serment. Lors de son témoignage par liaison vidéo, rendu public par la justice en janvier, Donald Trump avait réaffirmé sa ligne de défense : « Je le dirai avec le plus grand respect : d’abord, elle n’est pas mon genre; ensuite, cela n’est jamais arrivé ». Mais, fait cocasse, devant une photo où il figurait avec l’intéressée lors d’une réception dans les années 1990, l’homme d’affaires l’avait alors confondue avec son ancienne femme, la comédienne Marla Maples, 59 ans, avec laquelle il fut marié de 1993 à 1999.