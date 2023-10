Accord de Roaming entre le Togo et le Bénin: Ce qu’il faut savoir

- Publicité-

Un accord historique a été signé entre le Togo et le Bénin pour éliminer les frais de roaming entre les deux pays. Michel Yaovi Galley, président de l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) du Togo, et son homologue béninois, Hervé Coovi Guedegbe, ont officialisé cet accord après des discussions avec les opérateurs téléphoniques des deux nations.

L’accord couvre non seulement les services voix et SMS, mais aussi l’internet mobile, permettant ainsi une utilisation fluide d’applications comme Whatsapp. Concrètement, la réception d’appels sera gratuite pour les trente premiers jours consécutifs d’un séjour. De plus, les coûts des appels émis en situation de roaming seront considérablement réduits.

Par exemple, un Togolais en visite au Bénin paiera désormais 60 Fcfa par minute pour un appel vers un réseau béninois, contre 300 Fcfa précédemment. Les tarifs de l’internet mobile seront également réduits, avec un coût maximal de 2,2 Fcfa par Mo, comparé à l’ancien tarif pouvant atteindre 8.000 Fcfa par Mo.

En outre, les tarifs des communications internationales entre les deux pays ont été plafonnés à 90 Fcfa la minute, une réduction significative par rapport au tarif précédent de 225 Fcfa. Cette nouvelle tarification entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024.