Accident en Côte d’Ivoire: une femme enceinte et un nouveau-né dans un état grave

Le samedi 19 août 2023, un tragique accident s’est produit à Nioulé, située à 15 km de Guiglo. En plein jour, deux minicars de transport en commun sont entrés en collision.

En effet, les individus présents ont déclaré que les deux voitures provenaient de Bloléquin et se dirigeaient vers Guiglo. Le conducteur du second minicar a tenté de faire un dépassement, mais il a perdu le contrôle et a percuté le premier minicar.

Onze personnes ont été victimes dans l’accident, la plupart ayant subi des blessures légères. Cependant, une femme enceinte et un enfant de neuf mois sont dans une situation précaire. Les pompiers civils du Cavally ont pris soin de toutes les victimes et les ont transférées au Centre hospitalier régional de Guiglo.

Toutefois, il est important de souligner que ces incidents rappellent les dangers de la route et l’importance de respecter la limite de vitesse. Afin de punir, la Commission Technique Spéciale de Suspension et de Retrait des Permis de Conduire ivoirienne a retiré 35 permis de conduire dans ce mois d’août.