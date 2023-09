Accident de Roseline Layo: la star brise le silence et fait des mises au points

Victime récemment d’un accident de circulation, qui a failli lui couter la vie, la chanteuse ivoirienne, Roseline Layo réagit et fait une mise au point. Elle l’a fait lors de son passage sur l’émission « Show Buzz », diffusée sur NCI.

Des semaines après son accident, la diva ivoirienne, Roseline Layo était l’invitée du plateau de l’émission « Show Buzz », diffusée sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI), ce mercredi 13 septembre 2023. Cette derniere qui était de passage pour paler de la sortie de son nouvel album « Elus de Dieu », qui est prévue pour le samedi 23 septembre prochain. Une production musicale de 14 titres qui n’a pas bénéficié de collaborations avec d’autres artistes.

C’était aussi l’occasion pour elle de revenir sur la prophétie de l’homme de Dieu, Elie Padah. Elle s’est exprimée en faisant également des mises au point.

« J’étais dans mon coin lorsque cette histoire de prophétie sur moi a éclaté sur les réseaux sociaux. Dans cette affaire, j’ai été mal comprise par les gens. Lorsque je me prononçais, je ne savais pas qu’il s’agissait du prophète Elie Padah. C’est un serviteur de Dieu que je suis sur le réseau social Tik-Tok. Tout est parti d’une dame qui est venue toquer à ma porte. Elle est allée raconter partout que je suis gonflée, parce que je ne l’ai pas reçue chez moi à cause du refus de mon staff », a-t-elle expliqué.

Avant de poursuivre : « Peut-être que l’homme de Dieu a mal pris. Alors que s’il y a quelque chose qu’on le me dise pour qu’on puisse prier à notre niveau. Je n’ai pas rejeté ses prophéties. Ce sont les hommes de Dieu qui nous tirent les oreilles quand Dieu leur parle. Je présente toutes mes excuses à tous les hommes de Dieu de Côte d’Ivoire qui se sont sentis frustrés ».

Par ailleurs, selon l’animateur Mulukuku DJ et ses deux chroniqueuses, Carina Style et Ozone, si cette prophétie était vraiment importante, les hommes de Dieu devraient normalement prier pour l’artiste. Puis entrer en contact avec elle, et non la divulguer sur la toile.

