AC Milan: Zlatan Ibrahimovich de retour à l’entrainement

Éloigne des terrains depuis 9 mois en raison d’une blessure au genou, Zlatan Ibrahimovich a fait son retour à l’entrainement ce mardi et pourrait faire ses débuts ce vendredi face au Torino, en Serie A.

Bonne nouvelle pour le Milan AC. Les Lombards pourront à nouveau compter sur Zlatan Ibrahimovich pour les prochaines échéances qui attendent le club. Éloigné des terrains depuis mai dernier, le géant suédois a repris ce mardi le chemin de l’entrainement. L’attaquant des Rossoneri a assisté à la séance de ce jour et pourra être aligné pour le match face au Torino, vendredi;

Selon les informations des médias italiens, « Ibra » a disputé l’intégralité de l’entraînement collectif du club lombard à Milanello. « Il est prêt à retrouver le groupe et disputer au moins quelques minutes de jeu« , rapporte Sky Italia.

Le joueur de 41 ans espère être disponible pour le match de Ligue des champions du Milan contre Tottenham, le 14 février, pour ce qui sera sans doute sa dernière chance de remporter la C1, le seul trophée qui lui manque.

Cantonné à un rôle de remplaçant, Ibrahimovich n’a plus disputé un match en tant que titulaire depuis plus d’un an. Selon la presse italienne, l’ancien attaquant du Barça devrait prendre sa retraite à la fin de la saison en cours.

🚨🚨 Zlatan Ibrahimović a récupéré de sa blessure !



Le suédois a fait tout l’entraînement avec le groupe et sera convoqué pour le match contre le Torino vendredi.



[@ManuBaio via @espertheo] pic.twitter.com/EWiL3w6eOZ — AC Milan – FR (@AC_MilanFR) February 7, 2023

