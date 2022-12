AC Milan: Zlatan Ibrahimovic au cœur d’une polémique

Zlatan Ibrahimovic est très critiqué en ce moment, pour ne pas avoir assisté à l’enterrement de son ami Sinisa Mihajlovic, décédé d’une leucémie le 16 décembre dernier.

Alors que l’avenir sportif de Zlatan Ibrahimovic est toujours incertain, lui qui est éloigné des terrains depuis plusieurs mois à cause d’une blessure, le géant Suédois n’a pas non plus la côte auprès de ses supporters en ce moment. En effet, l’ancien buteur du PSG, du FC Barcelone ou encore du Manchester United est très critiqué, pour ne pas avoir assisté aux funérailles de son ami Sinisa Mihajlovic, décédé d’une leucémie à 53 ans, le 16 décembre dernier.

« « Traître », « Sais-tu que ton ami Sinisa est mort ? », « Comment Ibrahimovic a enterré l’homme qui l’aimait », « Ibrahimovic a montré son vrai visage : quel genre d’homme est-il ? » », ont notamment commenté ses fans sur Instagram visiblement en colère contre la superstar du ballon rond. Zlatan Ibrahimovic était d’ailleurs au Qatar pendant l’enterrement, afin d’assister à la finale du Mondial entre la France et l’Argentine.

Il n’a également pas appelé son ami Sinisa Mihajlovic et ancien technicien de Bologne au moment où il a appris qu’il était malade. « Je n’avais pas la force, j’ai laissé passer quelques jours », a lancé l’avant-centre du Milan, dans des propos repris par le Corriere dello Sport.