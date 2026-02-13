AC Milan – Pise : compositions officielles pour la 25e journée de Serie A

Le championnat italien reprend ses droits ce soir à l’Arena Garibaldi où Pise reçoit l’AC Milan pour la 25e journée. Coup d’envoi prévu à 19h45 GMT et les entraîneurs ont d’ores et déjà dévoilé leurs alignements titulaires pour cette affiche importante.

Du côté milanais, l’urgence des résultats se fait sentir : le club vise à rester compétitif sur tous les fronts et chaque point compte pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. L’effectif peut s’appuyer sur des cadres capables de faire la différence, avec en tête un Nkunku en grande forme qui devra peser sur la rencontre.

Les Toscans, eux, joueront avec la détermination de ceux qui ont besoin de consolider leur place en Serie A. Pise espère tirer parti de son terrain et de son public pour prendre des points essentiels dans la perspective du maintien, proposant une opposition qui ne devrait pas laisser Milan évoluer sereinement.

Compositions officielles