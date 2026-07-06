Abomey: une ménagère sauvée d’une fosse de 20 mètres habitée par des serpents

Dans la soirée du samedi 4 juillet 2026, la nommée A. J., une ménagère âgée d’environ 38 ans et mère de cinq enfants, a chuté accidentellement dans une fosse abandonnée à ciel ouvert.

Le drame s’est produit sur un domaine agricole situé au quartier Agnangnan, dans l’arrondissement de Hounli (commune d’Abomey, département du Zou). Elle a été extraite vivante de justesse grâce à une intervention d’envergure menée par les équipes du centre communal de protection civile (CCPC) de Bohicon.

​Un sauvetage extrême de plus de deux heures

​Alertés par les populations à 21 h 13, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement dépêchés sur les lieux. Face à la configuration de la zone, les soldats du feu ont établi un périmètre de sécurité avant de déployer un dispositif spécialisé de sauvetage en profondeur et en milieu confiné.

​Selon un communiqué officiel de l’Agence béninoise de protection civile rapporté par Banouto, l’opération s’est révélée particulièrement complexe et périlleuse. La victime se trouvait en effet coincée à une vingtaine de mètres de profondeur, en compagnie de trois serpents à l’intérieur de la cavité. Malgré ces conditions extrêmes, le professionnalisme des secouristes a permis de remonter la trentenaire vivante après plus de deux heures d’efforts intenses.

Bien que consciente, la victime souffrait de multiples traumatismes et douleurs corporelles. Les secouristes lui ont prodigué les premiers soins d’urgence, posé un collier cervical et procédé à son immobilisation complète sur un plan dur, avant de l’évacuer d’urgence vers le Centre hospitalier départemental (CHD) de Goho à Abomey pour sa prise en charge médicale.

​Les autorités de la protection civile rappellent à l’ensemble des citoyens que ces excavations négligées « constituent de véritables pièges pour les populations, particulièrement dans les zones rurales et les espaces de travaux champêtres ». Par conséquent, l’institution invite fermement les propriétaires de ces sites ainsi que les autorités locales compétentes à prendre toutes les mesures de mise en sécurité nécessaires afin de prévenir de tels drames et de protéger les vies humaines.