Abomey-Calavi: installation des chefs d’arrondissement et responsables de commissions

Les chefs d’arrondissement ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la cinquième mandature de la municipalité d’Abomey-Calavi ont été officiellement installés le samedi 7 mars 2026.

Les chefs d’arrondissement ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la cinquième mandature de la municipalité d’Abomey-Calavi ont été officiellement installés le samedi 7 mars 2026.

La cérémonie s’est déroulée sous l’autorité du préfet intérimaire de l’Atlantique, Alain Sourou Orounla.



La municipalité d’Abomey-Calavi a franchi une nouvelle étape dans la mise en place de ses organes de gouvernance. Les chefs d’arrondissement ainsi que les présidents et rapporteurs des commissions permanentes désignés pour la cinquième mandature ont été installés au cours d’une cérémonie présidée par le préfet intérimaire du département de l’Atlantique, Alain Sourou Orounla.

Parmi les responsables nommés figure Arsène Enagnon Euloge Yaovi, désormais président de la Commission des affaires sociales, sportives et culturelles. Cette commission aura pour mission d’accompagner la municipalité dans la définition et la mise en œuvre des politiques liées aux actions sociales, à la jeunesse, au sport et aux initiatives culturelles.

Publicité

La nouvelle configuration administrative prévoit également l’installation des chefs d’arrondissement. À Abomey-Calavi centre, la fonction revient à Doho Comlan Herbert Franck. L’arrondissement d’Akassato est confié à Kegbo Gbassou Augustin.

Ces installations marquent le démarrage effectif du fonctionnement des structures locales pour cette nouvelle mandature au sein de la commune d’Abomey-Calavi.