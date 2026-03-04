Benin Web TV
Abomey-Calavi: deux présumés voleurs échappent de justesse à la vindicte populaire

À Abomey‑Calavi, dans le quartier Houédo‑Gligbè, deux hommes suspectés de vol de jeans ont échappé de justesse à un lynchage par une foule en colère, a rapporté Banouto.

Abomey-Calavi: deux présumés voleurs échappent de justesse à la vindicte populaire
Les faits se sont produits lorsque ces individus ont été appréhendés en flagrant délit de tentative de vol de jeans dans cette localité

Alertés, des riverains ont rapidement convergé vers les lieux, manifestant leur courroux et menaçant d’exercer des représailles contre les deux suspects.

Intervenant promptement, des éléments de la Police républicaine dépêchés sur place ont réussi à maîtriser la situation, évitant que les présumés voleurs ne soient victimes de la vindicte populaire.

Les forces de l’ordre ont ensuite conduit les deux hommes vers le commissariat compétent pour les placer en garde à vue.
Le dossier est désormais entre les mains des autorités judiciaires, qui sont chargées de poursuivre les procédures judiciaires appropriées.

L’intervention de la police a permis de prévenir un déchaînement de violence et de garantir que les suspects soient traités dans le cadre du droit.

