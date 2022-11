Abidjan et Brazzaville entérinent une dizaine d’accords de coopération

La Côte d’Ivoire et le Congo ont signé mardi, 15 accords de coopération pour renforcer leur partenariat diplomatique dans plusieurs domaines d’intérêts bilatéraux.

Au terme de la première session de la Grande Commission mixte ivoiro-congolaise, Abidjan et Brazzaville ont signé 15 accords de coopération dans les domaines militaire et technique, judiciaire, éducation, enseignement supérieur, pêche, construction, santé et transport.

Selon la partie congolaise, la signature de ses accords confirme la volonté de leur pays de « consolider, diversifier et insuffler une dynamique » à la coopération, qu’elle veut fructueuse; à la hauteur des potentialités multiformes et des opportunités d’investissement des deux pays.

Pour sa part, la partie ivoirienne a souhaité la poursuite des discussions « pour accélérer les procédures de finalisation de 32 projets d’accords en négociation et identifier de nouveaux projets d’accords en vue d’élargir davantage le champ de coopération dans divers domaines, ainsi les deux pays disposeront d’un cadre juridique et institutionnels à même d’impulser une dynamique nouvelle.«