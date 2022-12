Abdoulaye Bio Tchané: cette tiktokeuse présente le ministre d’État comme son mari (vidéo)

Le jeudi 1er décembre 2022, une tiktokeuse béninoise a présenté le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané comme son mari en réponse à un internaute qui cherchait à connaître l’homme de sa vie.

« On veut voir ton mari », c’est la question qu’un internaute a posé à la tiktokeuse Edwige la folle, le jeudi dernier. Et comme tout utilisateur de ce réseau social, elle a répondu avec une vidéo qui fait polémique.

Alors que les internautes s’attendaient à connaître son chéri comme le font plusieurs utilisateurs de Tiktok dans un challenge, c’est le ministre Abdoulaye Bio Tchané que Edwige La Folle a affiché.

La vidéo de la tiktokeuse et du ministre Abdoulaye Bio Tchané a été illustrée par une chanson qui fait le buzz depuis quelques semaines. « ça c’est mon bébé, notre amour à nous, il m’a dit oui donc on ne touche pas », peut on entendre dans la vidéo.

Les internautes ont très vite deviné que la vidéo a été prise lors d’un meeting politique en prélude aux campagnes entrant dans le cadre des législatives du 8 janvier 2022.

« Quand les élections s’approchent, ils n’ont plus de gardes du corps et sont plus proches de la population. Que c’est beau! Attention Edwige papa des gens… mais bon courage à toi, cas même; je comprends déjà le scénario. Viens, on t’attend pour le message de campagne du Bloc Républicain », peut-on lire entre autres, en commentaire.

Pour rappel, le ministre Abdolaye Bio Tchané est un ancien président de la Banque ouest-africaine. Il est l’actuel ministre chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale au Bénin et le secrétaire général national du parti Bloc républicain qui s’active pour les législatives prochaines.