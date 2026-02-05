Benin Web TV
LIVE

Abderrahman Rebbach marque pour le Deportivo Alavés en Coupe du Roi face à la Real Sociedad

Le mercredi 4 février 2026, Abderrahman Rebbach s’est mis en évidence lors du quart de finale de la Coupe du Roi opposant le Deportivo Alavés à la Real Sociedad. Cette confrontation entre deux équipes basques a vu l’ailier algérien trouver le chemin des filets très tôt dans la partie.

Le · MàJ le
Football
319vues
Abderrahman Rebbach marque pour le Deportivo Alavés en Coupe du Roi face à la Real Sociedad
Publicité
1 min de lecture
Google News

Le mercredi 4 février 2026, Abderrahman Rebbach s’est mis en évidence lors du quart de finale de la Coupe du Roi opposant le Deportivo Alavés à la Real Sociedad. Cette confrontation entre deux équipes basques a vu l’ailier algérien trouver le chemin des filets très tôt dans la partie.

Au cours de la huitième minute, Rebbach a trompé la vigilance adverse d’une frappe depuis les abords de la surface qui a filé au fond malgré une légère déviation du gardien Alex Remiro, touchant le ballon du bout des doigts. L’action était lancée par une passe décisive d’Aitor Mañas, qui a parfaitement su mettre son coéquipier en position de tir.

Avec ce but, le joueur algérien porte désormais son total en Coupe du Roi cette saison à un but et deux passes décisives en trois rencontres. À la pause, le Deportivo Alavés menait 2-1 face à la Real Sociedad, situation favorable pour atteindre la demi-finale.

Publicité

La rencontre, toujours en cours au moment des faits, revêt une importance particulière pour la suite du parcours en Coupe du Roi et pour la dynamique des deux clubs en compétition.

Articles liés

AS Monaco : Simon Adingra et Krepin Diatta inscrits sur la liste de la Ligue des ChampionsPremier League égyptienne J17 : Smouha surprend Pyramids, Zamalek large vainqueur d’IsmailyCoupe d’Allemagne : Stuttgart se qualifie en demi-finale contre Holstein KielCoupe du Roi : la Real Sociedad et l’Athletic en demi-finales
Merci pour votre lecture — publicité