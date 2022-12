Abdelmajid Tebboune: le coût de Wagner au Mali « plus utile s’il allait dans le développement » 

Dans un entretien accordé au quotidien Le Figaro publié vendredi 30 décembre, le président algérien Abdelmajid Tebboune s’est exprimé sur la situation au Mali. Tebboune a notamment critiqué l’engagement de Wagner au Mali.

L’argent investi par la junte au Mali pour s’offrir les services des mercenaires du groupe russe Wagner serait « plus utile » s’il était investi dans des projets économiques, a estimé le président algérien Abdelmajid Tebboune. « L’argent que coûte cette présence serait mieux placé et plus utile s’il allait dans le développement au Sahel », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Le Figaro.

« Le terrorisme n’est pas ce qui me préoccupe le plus, nous pouvons le vaincre. Je suis beaucoup plus inquiet pour le fait que le Sahel s’enfonce dans la misère. Là-bas, la solution est à 80 % économique et à 20 % sécuritaire », a détaillé Abdelmajid Tebboune.

« Le règlement de la situation sur place passe évidemment par l’Algérie. Si on nous avait aidés dans l’application de l’accord d’Alger, en 2015, pour la pacification de cette zone, on n’en serait pas là », a martelé le président Tebboune, ajoutant: « Pour ramener la paix, il faut intégrer les gens du nord du mali dans les institutions » maliennes.

Le Mali a été le théâtre de deux coups d’Etat militaires en août 2020 et en mai 2021. Quoiqu’elle ne l’ait jamais admis, la junte a fait appel à Wagner, selon l’Occident, tout en poussant au départ la force militaire française Barkhane, après neuf de lutte antidjihadiste.