A$AP Rocky: le compagnon de Rihanna bientôt jugé pour avoir tiré sur un ancien ami

Le rappeur américain A$AP Rocky sera jugé pour avoir tiré à deux reprises avec une arme sur un ancien ami, a statué lundi un tribunal de Los Angeles.

L’homme de 35 ans, qui a deux enfants avec la star du R&B Rihanna, est poursuivi pour deux chefs d’accusation d’agression avec une arme à feu semi-automatique. Il a nié les accusations. Le tribunal a appris comment Terell Ephron, l’un des membres fondateurs du collectif A$AP, a été légèrement blessé après leur confrontation à Hollywood, en novembre 2021.

Lors d’une audience la semaine dernière, Ephron, connu sous son nom de scène A$AP Relli, a déclaré que l’amitié entre les deux hommes s’était détériorée, l’accusant d’avoir abandonné les autres membres du groupe fondé à New York en 2008. Alors que A$AP Rocky – de son vrai nom Rakim Mayers – est devenu célèbre et riche, d’autres membres du collectif ont sombré dans la pauvreté et la consommation de drogue, a-t-il déclaré.

« Je vais te tuer tout de suite »

Après la mort de l’un des membres du groupe, les deux hommes se sont affrontés lors d’une rencontre partiellement filmée par une caméra de surveillance. Ephron a déclaré que Mayers avait sorti une arme à feu et l’avait pointé vers son ventre, en disant « Je vais te tuer tout de suite ».

Lors d’une altercation ultérieure, Ephron a déclaré qu’il avait dit à son ancien ami qu’il avait « laissé tomber tout le monde », mais que personne n’avait le courage de le lui dire. « Je voulais juste qu’il entende mon point de vue« , a déclaré Ephron, ajoutant que Mayers lui avait ensuite tiré dessus, la balle lui effleurant la main gauche.