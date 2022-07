A travers la statue de l’Amazone, Patrice Talon salue la bravoure des femmes béninoises

Ce samedi 30 juillet 2022, le président Patrice Talon a officiellement dévoilé la statue de l’Amazone, érigée sur le boulevard de la Marina. A l’occasion de la cérémonie, le Chef de l’Etat a précisé que ce moment est un hommage à toutes les femmes du Bénin, d’aujourd’hui et de demain.

La place de l’Amazone est désormais officiellement ouverte au public pour célébrer la bravoure et la combativité des femmes béninoises de toutes les générations. « En hommage à elles, à ces femmes, à ces amazones, cette statue de toute beauté et de toute grâce sera à nos yeux et à ceux de nos visiteurs, le symbole de la femme béninoise, celle d’aujourd’hui et celle de demain », a déclaré Patrice Talon.

Mes chers compatriotes, ce qui symbolise au plus haut niveau la bravoure et l’honneur, et qui relève de la légende ou du mythe sous d’autres cieux, est une réalité chez nous au Bénin. Patrice Talon.

Le président de la République fait constater qu’au Bénin, « les mots courage, bravoure, force, combativité et honneur ne sont pas exclusifs au genre masculin ». « Au Bénin, autant que les hommes, des femmes se sont distinguées par ces valeurs et ont brisé le mythe du sexe faible », a martelé Patrice Talon.

Patrice Talon est formel. « Elles ont existé, les amazones, et nous ont matériellement ou immatériellement, engendrés. Par leur existence sur la terre du Bénin, elles ont imprégné de ces valeurs, toutes les femmes ayant une descendance béninoise », a-t-il dit.

Présentation de la statue de l’Amazone

Le monument de l’Amazone est érigé sur l’esplanade de l’Amazone. Le personnage qui représente les « amazones » est une jeune dame. Elle a un pied posé sur un tertre et porte fièrement des armes de guerre.

La statue est fabriquée en structure métallique avec une enveloppe en bronze. En hauteur, elle mesure 30m avec une masse totale de 150 tonnes.