À Cotonou, le Tchad réaffirme ses priorités et relance la coopération avec le Bénin

La coopération entre le Bénin et le Tchad connaît un nouveau souffle. Ce mercredi à Cotonou, la remise des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Tchad près le Bénin a marqué une étape diplomatique significative dans les relations entre les deux États.

Le premier ambassadeur du Tchad au Bénin, Ahmat Moussa Tadjadine, a remis les copies figurées de ses lettres de créance au ministre béninois des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, mardi 14 avril 2026. La cérémonie, conduite par les autorités béninoises compétentes, s’inscrit dans le strict respect du protocole diplomatique. Elle ouvre la voie à la prise officielle de fonctions du diplomate tchadien, chargé désormais de porter et de défendre les intérêts de son pays auprès de l’État béninois.

Au-delà du formalisme, l’échange a été l’occasion pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune de renforcer les liens bilatéraux. Les discussions ont porté sur plusieurs axes jugés prioritaires, notamment la coopération politique, les échanges économiques et le dialogue sur les enjeux régionaux de sécurité et de stabilité.

Les autorités béninoises ont salué la qualité des relations historiques entre Cotonou et N’Djamena, tout en exprimant leur disponibilité à travailler à une coopération plus dynamique et mutuellement bénéfique.

Le diplomate tchadien, pour sa part, a insisté sur l’importance d’un partenariat fondé sur la concertation, la solidarité africaine et le respect des intérêts réciproques.

Cette séquence diplomatique intervient dans un contexte sous-régional marqué par de nombreux défis, où la coordination entre États africains apparaît plus que jamais comme un levier stratégique.

La relance des relations entre le Bénin et le Tchad s’inscrit ainsi dans une logique de consolidation des échanges Sud-Sud et de renforcement de la présence diplomatique africaine sur le continent.

Avec la remise de ces copies figurées, une nouvelle phase s’ouvre donc dans les relations entre les deux pays, en attendant la présentation officielle des lettres de créance au chef de l’État béninois, étape finale consacrant pleinement la mission de l’ambassadeur.