À chaudes larmes, il désapprouve l’interdiction de la prOstitution dans sa localité (vidéo)

Dans une vidéo virale, un homme fait une demande surprenante aux autorités de son pays. Sur les images, l’individu, un Nigérian, originaire de l’État d’Edo, désapprouve, à chaudes larmes, la mesure d’interdiction de la prOstitution dans sa localité.

Une surprenante et hilarante vidéo fait la ronde des réseaux sociaux, depuis quelques temps, et sonne, comme un appel à revoir une mesure, qui a été instaurée par les autorités du Gouvernement local d’Edo, en collaboration avec la police locale.

Selon la mesure, la pr0stitution est, désormais, interdite sur toute l’étendue du territoire de l’État nigérian d’Edo. Après l’adoption de cette interdiction, qui entre dans le cadre du rétablissement des bonnes mœurs, au Nigéria, un homme est sorti de nulle part, pour se prononcer sur le sujet.

Une mesure hypocrite

Au détour d’une vidéo, qui est, abondamment, relayée sur les réseaux sociaux, l’individu s’est, directement, adressé aux autorités de sa localité, leur demandant de lever le blocus. Selon l’auteur de la séquence, qui s’est prononcé, à chaudes larmes, cette mesure ne fait du bien à personne, d’autant plus que la prOstitution, à l’en croire, permet aux filles de joie de vivre de leur métier, et aux hommes déprimés de se sortir de l’impasse.

En plus, d’après, toujours, les propos de l’homme, qui est derrière cet élément visuel, cette mesure des autorités publiques d’Edo relève de l’hypocrisie pure et simple. Et, pour cause, souligne-t-il, même, les représentants du Gouvernement font partie de la clientèle des pratiquantes du plus vieux métier du monde.

Le Gouvernement local de l’État d’Edo va-t-il céder à la demande de ce citoyen, qui, semble-t-il, est désespéré par cette interdiction ?